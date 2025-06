Sezóna čučoriedok sa začína: Slovenské patria k tým najčerstvejším a najzdravším

Pôvod rozhoduje o chuti aj kvalite

Moderná technológia, tradičný prístup

Opeľovanie čmeliakmi a pestovanie bez kompromisov

Slovenské čučoriedky iba pre slovenský trh

30.6.2025 (SITA.sk) - Sezóna trvá od júna až do konca októbra a je ideálnym obdobím, kedy si dopriať toto mimoriadne zdravé ovocie v tej najvyššej kvalite. Pri ich výbere sa však oplatí zamerať na pôvod – slovenské čučoriedky dozrievajú prirodzene, sú sladké a plné chuti.Mnohým z nás pripomínajú detstvo – sladké a svieže bobule, ktoré sme si s chuťou zbierali počas výletov do lesa. Čučoriedky však nie sú len chutné, ale aj nesmierne zdravé. Obsahujú vitamíny A, B1, B2, B3, fosfor, vápnik, draslík a kyselinu listovú, ktorá je obzvlášť dôležitá pre tehotné ženy. Vďaka pravidelnej konzumácii pomáhajú pri znižovaní hladiny cholesterolu, chránia pred vznikom rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. Navyše sú bohaté na fytoestrogény – prírodné rastlinné hormóny, ktoré priaznivo vplývajú na hormonálnu rovnováhu u žien aj mužov.Pôda, v ktorej čučoriedky rastú, má zásadný vplyv na ich chuť, farbu i vzhľad. V okolí Plaveckého Petra nájdeme ideálne podmienky – kyslú pôdu borovicových lesov s pH 3,5 – 4,5. Práve tu v Ovocnej farme pestujú čučoriedky na rozlohe 40 hektárov."Zbierame ich ručne a polievame dažďovou vodou. Na ochranu pred vtákmi používame cvičených sokoliarov. Vďaka týmto podmienkam majú naše čučoriedky výnimočnú chuť a kvalitu," hovorí farmár Peter Kelemen.Zber sa vykonáva ručne, následne sa čučoriedky rýchlo schladia na 1 °C, aby si zachovali svoju čerstvosť. Potom sa triedia na špeciálnej linke z USA – každá bobuľa je opticky skontrolovaná, poškodené sa automaticky vytriedia. K zákazníkovi sa tak dostanú len tie najlepšie plody – a to už niekoľko hodín po zbere.Ovocná Farma je členom družstva Ovozela, kde sú združení poctiví farmári. Opeľovanie tu zabezpečujú tisíce čmeliakov – v každom sade ich pracuje až 10-tisíc. "Čmeliaky opelujú rastliny kvalitnejšie než včely, vysvetľuje Kelemen. Vďaka rôznym odrodám čučoriedok, ktoré sa pestujú vedľa seba, je zabezpečené krížové opelenie a vyššia úroda.Na pultoch obchodov sa často objavujú aj čučoriedky z dovozu, tie sú však často zbierané nezrelé a chemicky ošetrované. "Naše čučoriedky predávame výhradne na Slovensku. Do obchodov sa dostanú už do niekoľkých hodín od zberu, čo je pre čerstvosť kľúčové," uzatvára Peter Kelemen.Dlhodobé výskumy potvrdzujú, že čučoriedky patria medzi najzdravšie ovocie na svete. Preto sa pri ich výbere oplatí hľadať slovenský pôvod a podporiť domácich pestovateľov.Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskej únie.Informačný servis