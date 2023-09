Vlčeka budú súdiť za úkladnú vraždu bývalej manželky. Hrozí mu doživotie a podľa Lipšica je dôkazov veľa

Našli sa len zubné plomby

Dôkazov je oveľa viac

Súd povolil obnovu konania

28.9.2023 (SITA.sk) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic podal obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy na Miroslava Vlčeka z Hlohovca, ktorý mal podľa výsledkov vyšetrovania zlikvidovať svoju bývalú manželku Andreu v sude s kyselinou sírovou a kyselinou chlorovodíkovou.Telesné pozostatky roky nezvestnej Vlčekovej boli nájdené pri prehliadke skladových priestorov vo Veľkých Ripňanoch v okrese Topoľčany v júni 2021 v súvislosti s vyšetrovaním inej trestnej činnosti. Išlo o fotokompozitný materiál, konkrétne zubné plomby, ktoré boli nájdené v plastovom sude.Andrea Vlčeková bola nezvestná od 13. decembra 2016, keď ju dvaja muži na Ulici R. Dilonga v Hlohovci násilím vtiahli do osobného auta a odviezli na neznáme miesto. Odvtedy až do nájdenia zubných plomb nebolo jasné, čo sa s ňou stalo.„Zrejme prvýkrát v histórii slovenskej kriminalistiky sa podarilo stotožniť pozostatky poškodenej na základe zubných plomb, ten posudok je tak presvedčivý ako analýza DNA,“ povedal Lipšic.Ako dodal, v tomto prípade je oveľa viac dôkazov ako len telesné pozostatky obete, a všetky do seba zapadajú. Spolupracuje a vypovedá aj jeden z únoscov Vlčekovej, právoplatne odsúdený Vojtech Ollé.Vlček mal okrem toho podľa špeciálneho prokurátora Lipšica silný motív pomstiť sa bývalej manželke, pretože robila majetkové transakcie v ich spoločnosti a vypovedala proti nemu v konaniach, ktoré sa týkali ekonomickej trestnej činnosti.Samotný Vlček svoju vinu v tomto prípade napriek dôkaznej situácii popiera. V prípade uznania viny súdom mu za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy hrozí doživotný pobyt vo väzení.Miroslav Vlček bol v súvislosti so zmiznutím exmanželky z decembra 2016 v minulosti uznaný za vinného zo zločinu pozbavenia osobnej slobody, za čo bol odsúdený na 12 rokov väzenia. Krajský súd v Trnave v apríli tohto roku vyhovel sťažnosti špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a povolil obnovu konania v neprospech odsúdeného Miroslava Vlčeka.Súd zároveň zrušil predošlé rozhodnutie súdov, ktorým bol Miroslav Vlček uznaný za vinného zo zločinu pozbavenia osobnej slobody a vzal obvineného do väzby, a to z dôvodu možného úteku, ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti.