Vlhová dosiahla, po čom túžila a stala sa prvou slovenskou lyžiarkou s krištáľovým glóbusom

Splnený lyžiarsky sen

Napĺňanie dlhodobého cieľa



Pódiové umiestnenia Petry Vlhovej



sezóna 2019/2020 (5x 1. miesto + 3x 2. miesto)



1. miesto - St. Moritz (Švaj., 15.12. 2019) - paralelný slalom

1. miesto - Záhreb (Chor., 4. 1. 2019), slalom

1. miesto - Flachau (Rak., 14. 1. 2020), slalom

1. miesto - Sestriere (Tal., 18. 1. 2020), obrovský slalom

1. miesto - Kranjska Gora (Slovin., 16. 2. 2020), slalom



2. miesto - Killington (USA, 1. 12. 2019), slalom

2. miesto - Lienz (Rak., 29. 12. 2019), slalom

2. miesto - Kranjska Gora (Slovin, 15. 2. 2020), obrovský slalom



Celkové poradie vo Svetovom pohári žien (po 30 pretekoch): 1. Federica Brignoneová (Tal.) 1378 bodov, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225, 3. Petra Vlhová (SR) 1189, 4. Corinne Suterová (Švaj.) 837, 5. Marta Bassinová (Tal.) 817, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) 791



Celkové poradie v hodnotení slalomu (po 6 pretekoch): 1. Petra Vlhová (SR) 460 bodov, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) 440, 3. Katharina Liensbergerová (Rak.) 276, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) 260, 5. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) 235, 6. Nina Haverová Lösethová (Nór.) 228



Celkové poradie v hodnotení paralelných disciplín (po 2 pretekoch): 1. Petra Vlhová (SR) 113 bodov, 2. Clara Direzová (Fr.) 100, 3. Federica Brignoneová (Tal.) 90, 4. Elisa Mörzingerová (Rak.) a Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) obe 80, 6. Marta Bassinová (Tal.) 78



Celkové poradie v hodnotení obrovského slalomu (po 6 pretekoch): 1. Federica Brignoneová (Tal.) 407 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 333, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) 314, 4. Marta Bassinová (Tal.) 309, 5. Alice Robinsonová (N. Zél.) 300, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) 234



11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ťažko skúšaná aj mimoriadne úspešná bola Petra Vlhová v lyžiarskej sezóne 2019/2020. Jej začiatok bol poznačený tréningovým mankom z leta po operácii nosných dutín. Neskôr prišli na rad pády spojené s narazenou holennou kosťou a zápalom okostice a v pokročilejšej časti súťažného ročníka vyšli najavo problémy s chrupavkou v ľavom kolene.Záverečný mesiac zasa vplyvom teplého počasia a rýchleho šírenia koronavírusu priniesol plejádu zrušených pretekov vrátane posledných troch plánovaných dejísk - nemeckého Ofterschwangu, švédskeho Aare a tiež finálového týždňa v talianskej Cortine d´Ampezzo.Napriek tomu všetkému sa Petra Vlhová dočkala zisku prvých dvoch krištáľových glóbusov v kariére a stala sa vôbec prvou slovenskou lyžiarkou v histórii, ktorej sa to podarilo.Pred rokom prepísala históriu slovenského zjazdového lyžovania prvýkrát ziskom troch individuálnych medailí na majstrovstvách sveta, keď v Aare získala zlato, striebro aj bronz. Aktuálne sa jej to podarilo aj vo Svetovom pohári, čím sa jej splnil jeden z lyžiarskych snov."Je to zvláštny pocit, ale som naozaj najšťastnejší človek na svete, že som dosiahla niečo, po čom som vždy túžila," poskytla Vlhová prvú krátku reakciu na svojom instagramovom profile.Dvadsaťštyriročná Liptáčka ovládla celkové hodnotenie slalomu a aj paralelných disciplín, za ktoré sa malý glóbus udeľoval vôbec po prvý raz. Druhá priečka jej rovnako ako pred rokom patrí v konečnom poradí obrovského slalomu.Okrem toho Vlhová skončila tretia v celkovom hodnotení bojov o najprestížnejší veľký glóbus, čiže v sumáre všetkých disciplín Svetového pohára. V ňom mala rovnako najvyššie ambície, ale aj vinou zrušenia viacerých pretekov zostali nenaplnené."Naším cieľom bol už od začiatku prípravy zisk aspoň jedného malého glóbusu a to sa nám podarilo splniť. Nie som však spokojný s celkovým poradím Svetového pohára. Stratili sme príliš veľa bodov, s ktorými sme počítali a tie nám chýbali v boji o víťazstvo s Federicou Brignoneovou. Vieme, čo sa stalo Mikaela Shiffrinovej. Celkovo to bola šialená sezóna," uviedol tréner Livio Magoni pre RTVS Celkovo päťkrát sa Vlhová v sezóne 2019/2020 pozerala na kompletnú konkurenciu Svetového pohára z najvyššieho pódiového stupňa. Najmä jej fenomenálne víťazstvo nad Shiffrinovou v záhrebskom slalome silno zarezonovalo v lyžiarskom svete, rovnako ako úspešná obhajoba triumfu pred početnou diváckou kulisou vo Flachau.Tretie slalomové prvenstvo pridala v slovinskej Kranjskej Gore, ktorá bola náhradou za zrušený Maribor. Do výpočtu Vlhovej triumfov v tejto bizarnej sezóne patria aj víťazstvá v paralelnom slalome vo švajčiarskom St. Moritzi a obrovskom slalome v talianskom Sestriere.Tesne pod najvyšším stupňom na pódiu skončila Vlhová v tomto súťažnom ročníku SP trikrát - v slalomoch v americkom Killingtone a rakúskom Lienzi ako aj v obrovskom slalome v Kranjskej Gore.K jej celkovému súčtu 1189 bodov výrazne prispel ešte jeden faktor - zaradenie sa do širšej špičky v kĺzavých disciplínach, čoho dôkazom boli dve štvrté miesta - zo super G v talianskom La Thuile a zjazdu vo švajčiarskej Crans Montane či šieste priečky zo zjazdu a super G v bulharskom Bansku."Bol to náš dlhodobý cieľ zaradiť sa medzi najlepšie aj v zjazde a super G. Som rád, že sa to v tejto sezóne začalo napĺňať. Petra však potrebuje viac pretekov aj tréningu v rýchlostných disciplínach," uviedol viackrát počas sezóny Livio Magoni.