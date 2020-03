Tatran Prešov skončil v SEHA League pred bránami Final 4, v Záhrebe bol bez šance

SEHA Gazprom League 2019/2020



štvrťfinále play-off - odveta



PPD Záhreb (Chorv.) - Tatran Prešov (SR) 28:16 (12:9) - prvý zápas 25:21, do Final 4 postúpil Záhreb

Najviac gólov: Horvat 6, Božovič 6/1 - Pacheco 4/2



11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov nepostúpili na turnaj Final 4 v 9. ročníku nadnárodnej "SEHA /South East Handball Association/ Gazprom League". Po sobotňajšej domácej prehre 21:25 (11:11) podľahli chorvátskemu tímu Prvo plinarsko društvo Záhreb aj vo štvrťfinálovej odvete, ktorá sa v stredu večer skončila jednoznačným výsledkom v prospech domácich 28:16 (12:9).Pacheco poslal v 3. min Tatran prvý a zároveň poslednýkrát do vedenia (2:1). Domáci vzápätí otočili na 5:2 a v 11. min vyhrávali už 7:3. Hostia sa v ďalšom priebehu viackrát dotiahli na rozdiel dvoch gólov, na prestávku išli za stavu 9:12.Po zmene strán od stavu 14:12 v 38. min ovládli duel už Záhrebčania, ktorí mali pred záverečnou desaťminútovkou k dobru vedenie 22:15 a v 56. min Horvat zvýšil rozdiel už na desať gólov (26:16).Vo zvyšnom čase pridalo družstvo PPD ešte dva góly a suverénne postúpilo do semifinále. Najlepším strelcom Tatrana bol opäť Brazílčan Pedro Pacheco, ktorý skóroval štyrikrát.Zverenci trénera Slavka Golužu mali po desiatich vystúpeniach v základnej časti vyrovnanú bilanciu 5 výhier - 5 prehier a v tabuľke "áčka" obsadili 3. miesto so ziskom 15 bodov.V 1. kole vyraďovacej časti dvakrát pokorili Spartak Moskva. Teraz dvakrát zaváhali vo štvrťfinále s PPD Záhreb, celkovo tak mali Šarišania v ročníku na konte sedem víťazstiev a sedem prehier.