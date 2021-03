Vlhová: Nikdy sa nevzdávaj a nasleduj svoj sen. Bez rodiny by som nemala žiadne výsledky (video)

V glóbuse je ukrytá náročná sezóna

Rodina je základ

V tíme sa udejú kozmetické zmeny

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by mala Petra Vlhová tú moc zrušiť pandémiu koronavírusu a stretnúť sa naživo so svojimi fanúšikmi, urobila by to hneď po svojom príchode na Slovensko. Jej najúspešnejšia, ale zároveň najnáročnejšia sezóna v kariére zakončená ziskom veľkého glóbusu sa vinou celosvetovej pandémie odohrávala pred prázdnymi tribúnami, ale o to väčšmi na diaľku cítila podporu celého Slovenska."Momentálne je zlá doba, ale v sobotu bola jedna z prvých mojich myšlienok, že sa chcem tešiť doma s celým Slovenskom. Na také stretnutie by prišlo asi veľmi veľa ľudí... Užila by som si to oveľa viac, ale aj tak sa teším, že v tejto ťažkej dobe môžem ľuďom rozdávať radosť a vyčariť im úsmev na tvári. Najradšej by som povedala: 'Poďme sa všetci zajtra stretnúť a oslavovať spolu, ale neviem to takto teraz sľúbiť'," uviedla Petra Vlhová na tlačovej konferencii v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu.Kráľovná práve skončenej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní si tri po dovŕšení triumfálnej jazdy za veľkým glóbusom čoraz viac uvedomuje, čo všetko musela podstúpiť, aby sa zapísala do histórie zjazdového lyžovania ako prvá Slovenka so ziskom najprestížnejšej lyžiarskej trofeje."Hneď po posledných pretekoch v Lenzerheide sme išli domov autom a glóbus som mala pri sebe. Potom som však priateľovi Miškovi vravela, že sa bojím, aby sa mu niečo nebodaj nestalo. Keď sme autom zastali, dali som ho znovu do kufríka. Nie, nespala som s glóbusom, ale opatrujem si ho, a pozerám sa neho, ako to len ide. Keď sa na neho dívam, v hlave mi prebleskne celá sezóna. Všetky tie emócie - šťastie, radosť, smútok, hnev aj bezradnosť. Je v ňom ukrytá kompletne táto náročná sezóna," podotkla Vlhová.Na otázku, komu každému patrí vďaka za tento výnimočný úspech a kto každý sa na ňom podieľal, sa Vlhová pousmiala. "Rodina je pre mňa základ všetkého, bez rodiny by som nemala žiadne výsledky a ani by som tu nebola. Na Slovensku je to tak, že ak niekto nemá obetavých rodičov, nemôže poriadne využiť svoj talent. Rodičia znamenajú pre mňa všetko, ale mám okolo seba aj skvelý tím. Rodičia boli počas tejto pandemickej sezóny takmer celý čas doma, a keď boli ťažké chvíle, tréner Livio Magoni ma zvykol povzbudiť, aby som bojovala až do konca. A to aj vtedy, keď nebudem jazdiť dobre, lebo dobrý je každý jeden bod. Rozhodli sme sa, že pôjdeme celý program Svetového pohára a dáme do toho všetko. Ani ja som však netušila, že to bude až také náročné. Brat Boris so mnou zažíval situácie, keď som veľakrát plakala a tvrdila mu, že to už nejde... Nikdy sa však netreba vzdávať, ale nasledovať svoj sen. Aj keď som kedysi snívala iba o malom glóbuse, nie o tom veľkom. Na to som si ako malá netrúfala," skonštatovala Vlhová.Ďalej pokračovala v ďakovnom tóne: "Najväčší podiel na glóbuse má okrem mňa Livio. On je hlavný tréner a vodca, je dobrý a má veľa skúseností z cesty za veľkým glóbusom. Možno aj s iným trénerom by som to dokázala, ale... Ak by som nemala brata Borka, nie som v takej pohode na štarte. Ak by mi 'servisáci' dobre nepripravili lyže, môžem lyžovať ako chcem, ale nešlo by mi to. Aj mentálna koučka urobila so mnou výbornú robotu. Veľa ľudí je okolo mňa, ktorí mi pomáhajú, ale Livio má na tom najväčšiu zásluhu."O necelý rok budú zimné olympijské hry v Pekingu a Vlhovej hlavný sezónny cieľ sa bude spájať s métou olympijskej medaily. Pred tromi rokmi v Pjongčangu ju ešte nezískala. Otec Igor Vlha ako šéf tímu naznačil, že v tíme sa udejú kozmetické zmeny, ale konkretizovať ich zatiaľ nechcel. "Ešte nemáme uzatvorené zmluvy, preto nechcem o tom rozprávať. Potrebujeme to ešte prekonzultovať. Livio Magoni má však zmluvu ešte na jeden rok. Čaká nás olympiáda a budeme pokračovať," informoval Vlha.