Časovku pretekov Okolo Katalánska vyhral Dennis, Sagan sa nezmestil ani do stovky

Dlhé čakanie na víťazstvo

Almeida je novým lídrom

Utorkovému víťazovi Dennisovi patrí 8. pozícia (+1:32 min).

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Austrálčan Rohan Dennis z tímu Ineos Grenadiers sa stal víťazom utorkovej 2. etapy na pretekoch Okolo Katalánska, ktorou bola časovka jednotlivcov na 18,5 km so štartom aj cieľom v Pla de l'Estany.V jazde proti chronometru dosiahol o 5 sekúnd lepší čas ako Francúz Rémi Cavagna , tretí skončil s mankom 28 sekúnd na víťaza Joao Almeida (obaja Deceuninck - Quick Step) z Portugalska.Pre 30-ročného Austrálčana Rohana Dennisa je utorkový triumf prvý od zisku titulu majstra sveta v časovke na svetovom šampionáte vo Veľkej Británii v jeseni 2019. Na triumf teda čakal 545 dní."Je krásne byť opäť na vrchole. Som veľmi rád, že v tíme so mnou mali trpezlivosť, verili mi. Veľa to pre mňa znamená. Dosiahol som totiž prvý triumf vo farbách Ineosu. Od zisku titulu majstra sveta som niekoľkokrát skončil druhý či tretí, mal som aj umiestnenia v Top 10. Jazdiť proti mladíkom nie je jednoduché," povedal Rohan Dennis v prvom televíznom rozhovore.Novým lídrom celkového hodnotenia sa stal Portugalčan Joao Almeida, ktorý sa v stredajšej viac ako 200-kilometrovej 3. etape predstaví v zelenom drese. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 28. marca v Barcelone.Líder klasifikácie po pondelkovej 1. etape Dán Andreas Kron z tímu Lotto Soudal za víťazom v utorok zaostal o viac ako dve minúty.Druhá priečka patrí po utorku Američanovi Brandonom McNultymu (UAE Emirates) so sekundovou stratou na Almeidu.Tretí je priebežne domáci Španiel Luis León Sánchez (Astana-Premier Tech) s trojsekundovým mankom.