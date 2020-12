Vlhová po slabších výkonoch v zjazde potvrdila v super G zlepšenie na dlhých lyžiach

Shiffrinová klesla

Nová disciplína

Výborný výkon

Sviatky v Taliansku

Obľúbené disciplíny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Po dvoch slabších výsledkoch v zjazde (26. a 33. miesto) prišlo v super G Petry Vlhovej výrazné zlepšenie na dlhých lyžiach. Na záver predĺženého pretekárskeho víkendu vo francúzskom Val d'Isere 25-ročná Slovenka dosiahla v super G šiesty najlepší čas, za víťaznou Češkou Ester Ledeckou zaostala o 84 stotín sekundy.V piatom superobrovskom slalome kariéry vo Svetovom pohári Vlhová vyrovnala svoj druhý najlepší výsledok z bulharského Banska. Vyššie skončila iba v posledný februárový deň tohto roka v talianskom La Thuile - štvrtá.Zverenka Livia Magoniho si šiestym miestom a ziskom ďalších 40 bodov poistila líderskú pozíciu vo Svetovom pohári . Aktuálne má na konte 465 bodov a náskok 138 bodov pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou.Tretia priečka patrí s mankom 142 bodov Talianke Marte Bassinovej . Američanka Mikaela Shiffrinová , ktorá vynechala kĺzavé disciplíny vo Val d'Isere, klesla z tretej na šiestu pozíciu."Samozrejme, som spokojná a veľmi šťastná, že sa mi podarilo útočiť na najvyššie priečky. Trochu som stratila v strednej pasáži, ale je to šieste miesto a veľmi sa teším. Nebolo to vôbec jednoduché, najmä po mentálnej stránke som musela bojovať. Necítila som sa po zjazdoch najlepšie, ale povedala som si, že super G je nová disciplína a čaká ma nový deň," uviedla Petra Vlhová pre RTVS.K svojej jazde ešte podotkla: "Útočila som viac ako predtým, cítila som sa istejšia na lyžiach. Som šťastná, že ten útok tam dnes bol."Expertka RTVS a niekdajšia svetová slalomárka Veronika Velez-Zuzulová na adresu Vlhovej povedala: "Na jej výkone vôbec nebolo cítiť, že ju nejako poznačili dva predchádzajúce výsledky v zjazde. Iba jej to pomohlo, keďže si mohla skúsiť jazdu vo vyššej rýchlosti. Dnes z toho vyťažila a podala výborný výkon."Ledecká je úradujúca olympijská šampiónka v super G, ale v tejto disciplíne vo Svetovom pohári triumfovala vôbec po prvý raz. Dosiaľ mala dcéra českého hudobníka Janka Ledeckého na konte jediný triumf v bojoch o krištáľové glóbusy, pred vyše rokom vyhrala zjazd v kanadskom Lake Louise. Ten aktuálne vypadol z kalendára SP pre koronakrízu a s ňou súvisiace najmä cestovné obmedzenia."Vôbec som nemala dobrý pocit pri prejazde cieľom. Cítila som to tak, že tam bolo priveľa chýb, preto ma výsledok prekvapil," uviedla 25-ročná Ledecká v prvej reakcii na webe laola1.at.Petra Vlhová bude prvýkrát v kariére počas Vianoc na čele Svetového pohára. Najkrajšie sviatky roka bude tráviť vo svojom prechodnom a najmä tréningovom domove v talianskom Vipitene, kde prídu za ňou aj rodinní príslušníci."Budeme tam celá rodina. Príde aj môj priateľ a spolu budeme všetci tráviť Vianoce. Už sa na to veľmi teším. Budem oddychovať a trochu si zresetujem hlavu. Samozrejme, budem každý deň aj trénovať, lebo ďalšie preteky sú už za rohom," dodala Petra Vlhová pre RTVS.Najbližšie sa úradujúca slovenská športovkyňa roka súťažne predstaví v dňoch 28.- 29. decembra v rakúskom Semmeringu. Na programe tam budú jej obľúbené disciplíny - obrovský slalom a slalom.Poradie vo Svetovom pohári žien (po 9 z 32 pretekov): 1. Petra Vlhová (SR) 465 bodov, 2. Michelle Gisinová (Švaj.) 327, 3. Marta Bassinová 323, 4. Federica Brignoneová 308, 5. Sofia Goggiová (všetky Tal.) 302, 6. Mikaela Shiffrinová (USA) 275.