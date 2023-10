Vlhová pred štartom ďalšej súťažnej sezóny nemá žiadne očakávania, choroba ju dosť poznačila  

Neočakáva boj o víťazstvo

27.10.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová má pred sebou štart ďalšej súťažnej sezóny, počas ktorej sa budú upierať zraky fanúšikov aj na jej výkony.Dlhodobo totiž patrí medzi užšiu svetov špičku a vo Svetovom pohári pozbierala už 28 víťazstiev v jednotlivých pretekoch. Raz dokonca ovládla celkové poradie SP a dvakrát získala malý krištáľový glóbus za prvenstvo v hodnotenie slalomu. Už tradične sa prvé preteky sezóny konajú v druhej polovici októbra v rakúskom Söldene na ľadovci Rettenbach. Ženy vstúpia do sezóny sobotňajším obrovským slalomom, muži prídu na rad o deň neskôr.„V Argentíne sme mali dobrú prípravu. Uvidíme však, aká bude táto sezóna," povedala 28-ročná Liptáčka deň pred ostrým štartom súťažného ročníka priamo zo Söldenu.Napriek tomu, že Vlhová aj jej tréner Mauro Pini boli spokojní s tréningovým kempom v Argentíne, po návrate domov sa situácia skomplikovala. Úradujúcu olympijskú šampiónku v slalome totiž premohla choroba.„Petra bola istý čas chorá, takže sme v októbri stratili nejaký čas. Sústredíme sa však na pozitívne veci. V októbri sme lyžovali iba tri dni, všetky počas minulého týždňa. Nie je to ideálne. Očakávania preto nie sú až také výrazné, asi nemôžeme očakávať boj o víťazstvo. Petra však spraví všetko, čo bude v jej silách," informoval kouč Pini.Dobrou správou je, že napriek októbrovému tréningovému výpadku sa Petra Vlhová cíti dobre pred úvodnými pretekmi sezóny.„Všetko je v poriadku. Uplynulý týždeň sme boli tri dni v Saas-Fee. Podmienky neboli ideálne, ale niečo sme spravili. Na kopci v Söldene som ešte nebola, takže situáciu neviem posúdiť. Verím, že zajtra budú dobré podmienky," prezradila.Priznala tiež, že v minulosti sa na začiatku súťažného ročníka cítila aj v lepšej forme.„Nemyslím si však, že je to so mnou až také zlé. Nemám žiadne očakávania, pretože musíme byť realisti. Choroba ma dosť poznačila. Na lyžiach som bol len tri dni a preto uvidíme, ako na tom budem," pokračovala.Doplnila však, že pred začiatkom tejto sezóny sa cíti omnoho viac motivovaná ako vlani.„Mauro už vravel, že sa cítim tak, ako to bolo pred olympijskou sezónou," prezradila.Petra Vlhová vie, že každoročne sú na ňu nároky z okolia.„Už s tým viem pracovať a mám svoju 'bublinu', takže neriešim, čo sa deje okolo mňa a čo ľudia hovoria. Myslím si, že každý športovec sa s tým musí sám vyrovnať. Je len na ňom, koľko si toho pripustí. Toto sa ma nedotýka a idem si svoje. Ja sama mám však od seba veľké očakávania. Je potrebné si uvedomiť, že toto je šport a stať sa môže hocičo, napríklad aj to, že v sezóne nedosiahnem ani jedno víťazstvo. S tímom robíme všetko pre to, aby sme víťazili. Sú tam však aj iné pretekárky a ďalšie faktory, ktoré to ovplyvňujú," poznamenala elitná slovenská lyžiarka.Vyjadrila sa aj na o tom, čo si myslí o začiatku súťažnej sezóny v závere októbra, keď sú podmienky na lyžovanie ešte stále viac ako otázne.„Každý to vidí, že stále je to horšie. Už to síce posunuli o týždeň neskôr, ale myslím si, že to nie je o tom, či mi budeme štartovať o týždeň skôr alebo tri týždne neskôr. Sú tam iné problémy, prečo to tak všetko je. Je potrebné sa zamyslieť nad inými vecami, prečo to tak je. Ak by bolo dosť snehu a bola zima, tak by to možno nikto neriešil. Ak raz budem možno budem mať raz deti, tak neviem, či už budú môcť lyžovať na ľadovcoch, pretože miznú. Nemyslím si však, že je to spôsobené tým, že my budeme štartovať v Söldene," dodala.