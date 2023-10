Slovan pokazil výborne rozohraný zápas. Trnava napriek dobrým výkonom vyšla bodovo naprázdno

Výhra bola na dosah

Tréner bol s hráčmi spokojný

27.10.2023 (SITA.sk) - Futbalisti slovenských mužstiev ŠK Slovan Bratislava FC Spartak Trnava vyšli bodovo naprázdno vo štvrtkových stretnutiach skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 Bratislavčania, ktorí vyhrali obe predchádzajúce stretnutia, boli vo francúzskom Lille blízko k ďalšiemu bodovému zisku, no nakoniec prehrali 1:2. „Andeli“ z Trnavy v domácom prostredí podľahli dánskemu FC Nordsjaelland 0:2 a v doterajších troch dueloch ešte nebodovali.Slovan viedol na severe Francúzska od polovice úvodného polčasu, keď sa strelecky presadil Srb Aleksandar Čavrič . Po zmene strán hostia kontrolovali najtesnejšie vedenie, no v 68. minúte prišla chyba v rozohrávke, po ktorej vyrovnal na 1:1 Turek Yusuf Yazici a v 82. minúte zblízka rozhodol niekdajší francúzsky reprezentant Rémy Cabella.„Mrzí to. Mali sme to na dosah, no Lille ukázalo kvalitu a vytvorilo si šance. Milan Borjan chytil dve-tri čisté príležitosti, škoda, že sme inkasovali po našej chybe, ktorá ich trochu 'nakopla' a začali viac tlačiť. Išli do toho so všetkými hráčmi, ku koncu to bolo ťažké. Dá sa však s nimi hrať, takže verím, že doma to bude iné,“ povedal na klubovom webe stredopoliar „belasých“ Juraj Kucka . Slovanu patrí po troch zápasoch 2. priečka v tabuľke A-skupiny so šiestimi bodmi. Vedie OSC Lille , ktorý zatiaľ nazbieral sedem bodov.Ani Spartaku Trnava sa vo štvrtok nepodarilo zabodovať a dánsky FC Nordsjaelland si nakoniec odviezol domov všetky tri body. Ešte za bezgólového stavu v prvom polčase mali domáci stopercentnú tutovku, po ktorej sa zápas H-skupiny mohol vyvíjať inak, ak by útočník Michal Ďuriš po strele Martina Mikoviča neusmernil loptu iba do ľavej žrde hosťujúcej bránky.Tréner Spartaka Michal Gašparík ml. bol spokojný s vystúpením svojich hráčov, no mrzelo ho, že zaň neboli odmenení lepším výsledkom.„Myslím, že tento tretí zápas v skupine bol náš najlepší. Mali sme dobrý štart do duelu, celý prvý polčas v dobrej intenzite. Dostávali sme sa do brejkových situácií. Kľúčové bolo, že sme nešli do vedenia, trafili sme iba žrď. Zranil sa nám Djurič, boli sme o jedného menej a nestihli sme prestriedať, ubrániť štandardku a dostali sme gól. Druhý polčas sme chceli podať rovnako sympatický výkon, hovoril som, že treba zvýšiť kvalitu v ofenzíve na strelenie gólu. Škoda, že sme nedotlačili naše šestnástkové šance. Eliminovali sme naším postavením ich hru, a myslím si, že hráči dali takmer svoje maximum,“ skonštatoval na webe Spartaka 41-ročný kouč.