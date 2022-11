Vlhová prvýkrát v sezóne mimo pódia, v obrovskom slalome v Killingtone skončila štvrtá

Killington po dvojročnej pauze

Shiffrinová zjazd ovládla

26.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vo svojich tretích pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2022/2023 prvýkrát nevystúpila na stupne pre víťazov, v sobotňajšom úvodnom obrovskom slalome sezóny v americkom Killingtone obsadila 4. miesto. Najlepšie sa vysporiadala s veternými podmienkami Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová , ktorá o 7 stotín sekundy zdolala Talianku Martu Bassinovú , víťazka 1. kola Švédka Sara Hectorová skončila tretia so stratou 0,20 s. Vlhová zaostala za Gutovou o 0,46, ale zlepšila si svoje doterajšie maximum v obrovskom slalome v Killingtone, ktorým bola 6. priečka. Na pódium sa tam v tejto disciplíne ešte nedostala.V 1. kole Vlhová tiež obsadila štvrtú priečku a s rovnakou stratou 0,46 s na víťaznú Hectorovú, druhá bola Nórka Ragnhild Mowinckelová a tretia Gutová-Behramiová. Obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu a víťazka prvých dvoch pretekov sezóny, Američanka Mikaela Shiffrinová , zajazdila v úvodnom kole až 10. najlepší čas. V 2. kole si ešte pohoršila a súčet časov jej vyniesol len 13. pozíciu.Prvý tohtosezónny obrovský slalom žien sa mal konať už 22. októbra v rakúskom Söldene, ale pre nepriaznivé počasie sa neuskutočnil. Vlani sa v Killingtone "obrák" nešiel pre silný vietor a v roku 2020 pre pandémiu ochorenia COVID-19. V nedeľu je v americkom stredisku na programe slalom žien. Vlhová v prvých dvoch slalomoch ročníka vo fínskom Levi obsadila tretie miesta a v celkovom hodnotení SP jej momentálne patrí 2. pozícia so ziskom 170 bodov. Shiffrinová je stále na čele, ale pred Vlhovou má už len náskok 50 bodov. Na tretiu priečku sa vyšvihla Hectorová so 141 bodmi.História Svetového pohára alpských lyžiarok v Killingtone sa začala písať v roku 2016. Všetkých päť slalomov, ktoré sa tam dosiaľ konali, ovládla domáca hviezda Mikaela Shiffrinová a vždy pred Slovenkami. Raz bola za ňou druhá Veronika Velez-Zuzulová a štyrikrát Petra Vlhová. Rodáčka z Liptovského Mikuláša určite bude útočiť na víťazstvo aj v tohtoročnom slalome, 1. kolo je na programe o v nedeľu 16.15 h SEČ a 2. kolo o tri hodiny neskôr.Ženská časť SP v zjazdovom lyžovaní pokračuje počas najbližšieho víkendu 3. a 4. decembra prvými rýchlostnými disciplínami, v kanadskom Lake Louise sú na pláne v sobotu zjazd a v nedeľu super-obrovský slalom. O týždeň neskôr vo francúzskom Val d´Isere absolvujú lyžiarky v sobotu obrovský slalom a v nedeľu slalom.