Vlhová si sústredenie v Ohňovej zemi pochvaľuje. Vypálilo parádne a dali sme do toho maximum, hovorí

Výborná príprava v Argentíne

Celý tím dal do toho maximum

Pestré dni na sústredení

Nízka nadmorská výška jej sadla

V Argentíne sa zišiel takmer celý lyžiarsky svet

3.10.2023 (SITA.sk) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si po náročnom a intenzívnom tréningovom kempe v Argentíne v týchto dňoch užíva chvíle voľna.Niekoľko dní úplného pokoja a domácej pohody pre ňu predstavujú posledné momenty „ničnerobenia“ až do marca budúceho roka, keď sa poslednými pretekmi uzavrie súťažný kolotoč Svetového pohára 2023/2024.Víťazka hodnotenia Svetového pohára zo sezóny 2020/2021 hodnotí prípravu v Južnej Amerike veľmi pozitívne.„Podmienky boli naozaj skvelé. Áno, boli aj dni, keď počasie nebolo úplne stopercentné, ale aj to sa stáva. V súhrne bola príprava výborná. Stihli sme všetko, čo sme chceli a odišli sme nanajvýš spokojní,“ uviedla Vlhová v rozhovore pre Sport Management Company.Dvadsaťosemročná Liptáčka si do najjužnejšieho cípu Argentíny najskôr „odskočila“ v auguste. Po krátkom pobyte doma sa potom na súostrovie Ohňová zem vrátila na tri septembrové týždne.„Priznávam, mala som aj mierne obavy, keďže cesta do Argentíny trvá takmer celý deň, takže dvojtýždňový pobyt bol po zrušení pôvodného čilského plánu 'na hrane'. Nakoniec to vypálilo parádne. Následne som odletela domov, oddýchla som si, popracovala zasa na iných veciach a po návrate som sa opäť 'oprela do oblúkov'. Naozaj to vnímam tak, že sme do toho všetci v tíme dali maximum,“ dodala.Vlhová priznala, že deň na sústredení bol pomerne pestrý.„Ranný budíček zvonil o šiestej. Potom raňajky, rozcvička a presun na kopec, čo bolo asi tridsať minút jazdy autom, keďže ubytovanie sme mali dole v meste. Prezutie do lyží a doobedňajší tréning, ktorého dĺžka závisela od toho, čo sme jazdili. Následne obed a presun do hotela na krátky oddych. Popoludní tréning, regenerácia, masáž, video, večera a spánok. Toto bol môj každodenný kolobeh,“ vysvetlila držiteľka dovedna štyroch krištáľových glóbusov.Vďaka nízkej nadmorskej výške mohla Slovenka absolvovať intenzívnejšie tréningové dávky, nakoľko jej telo bolo schopné rýchlejšie regenerovať.„Cítim, že keď som nižšie, viac zvládnem. Predsa len, keď trénujem vo vysokých nadmorských výškach, regenerácia je pomalšia. Musíme vtedy prispôsobiť počet jázd, aby ma 'neodpálilo' po troch dňoch, ale aby som vydržala aspoň šesť. Keď však spíme v podstate 'na nule' a trénujeme v sto - dvesto metroch, je to akoby nič. A vieme ísť na kvantitu aj kvalitu zároveň. Sú to spojené nádoby, ktoré dokopy dávajú fungujúci celok,“ vysvetľovala Petra Vlhová a na túto tému ešte doplnila: „Jednou vetou by som to zhrnula asi takto: Presne vieme, čo si môžeme dovoliť, rovnako ako to, kde ubrať, keď trénujeme vyššie. Vďaka skúsenostiam presne vieme, čo máme robiť.“V stredisku nachádzajúcom sa v bezprostrednej blízkosti mesta Ushuaia sa zišlo veľmi veľa lyžiarskych tímov z celého sveta.„Vždy je super, keď sa v tréningoch porovnávam s lepšími pretekármi, za ktorými sa môžem ťahať. Asi najviac sme trénovali so špecialistami na 'obrák' z francúzskeho tímu. S chlapmi je to akoby iná príprava a ja osobne to vnímam ako najlepší tréning. Predsa len jazdia inak, majú iné fyzické dispozície. Preto sa veľmi teším, že sme mohli spoju jazdiť. Rovnako si však vážim aj všetky sparing partnerky. Keďže v Argentíne sa zišiel takmer celý lyžiarsky svet, mohli sme si to vždy napasovať podľa potrieb,“ skonštatovala Petra Vlhová.