Liga majstrov: Neapol hostí v šlágri Real, Kodaň s Vavrom privíta Bayern

Futbalisti SSC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom privítajú v utorkovom šlágri C-skupiny Ligy majstrov Real Madrid. Pre trénera hostí Carla Ancelottiho bude mať súboj pikantnú príchuť, keďže v Neapole pôsobil v rokoch 2018 a 2019.





Neapol i Real v prvom kole skupinovej fázy bodovali naplno, hoci o víťazstve rozhodli zhodne až v závere zápasu. Neapolu pomohol v Brage (2:1) vlastný gól Sikoua Niakateho z 88. minúty, o domácom triumfe Realu nad Unionom Berlín 1:0 rozhodol napriek jasnej prevahe Jude Bellingham až v 94. minúte. "Musíme brániť lepšie a kompaktnejšie ako v prvom dueli. Toto je Liga majstrov," zdôraznil brazílsky obranca v službách SSC Juan Jesus.V prospech Realu hovorí skvelá bilancia proti klubom zo Serie A, nad ktorými vyhral predchádzajúcich osem duelov a 14 z uplynulých 15 súbojov. S Neapolom sa naposledy stretol v osemfinále LM v sezóne 2015/2016 a po dvoch zhodných víťazstvách 3:1 postúpil suverénne ďalej. Stredopoliar Toni Kroos môže nastúpiť na svoj 100. duel v Lige majstrov v drese Realu, čím by sa stal 27. hráčom v histórii, ktorý tento míľnik dosiahol v drese jedného klubu.Historický moment zažije v druhom dueli "céčka" Union Berlín, ktorý hostí Bragu a vôbec prvýkrát odohrá na svojom štadióne zápas Ligy majstrov. "Tohto súpera dobre poznáme z Európskej ligy a verím, že to dobre dopadne," povedal Dirk Zingler, prezident Unionu. Oba tímy na seba narazili v skupinovej fáze uplynulého ročníka EL a oba uspeli v domácich stretnutiach po výsledku 1:0.FC Kodaň so slovenským obrancom Densiom Vavrom privíta v A-skupine favorizovaný Bayern Mníchov a pokúsi sa prelomiť nepriaznivú bilanciu s nemeckými tímami. S nimi sa stretol doteraz 12-krát, ale ani raz nedokázal vyhrať (0-4-8). Dánsky šampión získal v prvom kole bod na ihrisku Galatasarayu (2:2), keď stratil dvojgólový náskok. Bayern vyhral nad Manchestrom United 4:3 a natiahol rekordnú sériu bez prehry v skupinovej fáze LM na 35 zápasov. Ak Bayern v Kodani neprehrá, stanoví nový rekord aj v dueloch bez prehry za sebou v skupine LM na ihriskách súperov na 18. Teraz ho drží spolu s Barcelonou, ktorá neprehrala vonku 17 zápasov od novembra 2006 do októbra 2012.Manchester United nastúpi v ďalšom súboji "áčka" proti Galatasarayu a chce si napraviť chuť po víkendovej domácej prehre v lige s Crystal Palace 0:1. "Červení diabli" prehrali štyri z úvodných siedmich duelov Premier League, čo je ich najhorší štart do sezóny za uplynulých 34 rokov. Turecký klub má naopak parádnu fazónu, v tejto sezóne ešte neprehral ani jeden súťažný duel a celkovo ťahá šnúru 20 zápasov bez prehry.Arsenal v prvom kole skupinovej fázy deklasoval v B-skupine PSV Eindhoven 4:0 a teraz ho čaká vystúpenie na ihrisku Racingu Lens. Ten má na konte cenný bod za remízu 1:1 v Seville. Arsenal prešiel v roku 2000 cez Lens do finále vtedajšieho Pohára UEFA, teraz mu budú pre zranenia chýbať Gabriel Martinelli i Thomas Partey a po víkendovom triumfe na pôde Bournemouthu 4:0 majú menšie šrámy Bukayo Saka a Gabriel Jesus. V tejto skupine sa ešte v utorok stretnú PSV Eindhoven a FC Sevilla.Inter Miláno privíta v D-skupine Benficu Lisabon, oba tímy sú zatiaľ bez víťazstva. Benfica nečakane prehrala v prvom kole doma so Salzburgom 0:2, Inter ako zdolaný finalista uplynulej sezóny LM remizoval v San Sebastiane 1:1. Taliansky klub cez víkend zdolal Salernitanu 4:0 vďaka štyrom gólom Lautara Martineza. Inter sa s Benficou stretol vo štvrťfinále minulej edície Ligy majstrov a postúpil po výsledkoch 2:0 vonku a 3:3 doma. Líder priebežnej tabuľky Salzburg sa doma stretne s Realom Sociedad. "V Lisabone sme odohrali výborný zápas, ale musíme zostať pokojní. Cieľom pre nás zostáva hrať na európskej scéne aj v jarnej časti sezóny. Chceme sa v tejto súťaži zlepšovať od zápasu k zápasu," povedal pre uefa.com tréner Salzburgu Gerhard Struber.

2. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2023/2024



UTOROK 3. októbra /časy v SELČ/:



A-skupina:



21.00 Manchester United - Galatasaray Istanbul



21.00 FC Kodaň - Bayern Mníchov



B-skupina:



21.00 Racing Lens - Arsenal Londýn



21.00 PSV Eindhoven - FC Sevilla



C-skupina:



18.45 Union Berlín - SC Braga



21.00 SSC Neapol - Real Madrid



D-skupina:



18.45 FC Salzburg - Real Sociedad



21.00 Inter Miláno - Benfica Lisabon