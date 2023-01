Vlhová skončila tesne za pódiom, Shiffrinová sa vyrovnala Vonnovej

Pred sebou má už len rekord Stenmarka

Pódiové umiestnenie ušlo Vlhovej tesne

8.1.2023 - Američanka Mikaela Shiffrinová triumfovala v nedeľňajšom obrovskom slalome žien v rámci pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2022/2023 v slovinskej Kranjskej Gore a pripísala si na konto 82. víťazstvo vo SP, čím sa vyrovnala doterajšej rekordérke - krajanke Lindsey Vonnovej Dvadsaťsedemročná rodáčka z Colorada mala v cieli výsledný časmin. Zvíťazila o 0,77 s pred Taliankou Federicou Brignoneovou a 97 stotín sekundy pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou Shiffrinová po dotiahnutí sa na Vonnovú v počte triumfov má pred sebou absolútny rekord patriaci Švédovi Ingemarovi Stenmarkovi , ktorý dosiahol 86 víťazstiev vo Svetovom pohári.„Bola som nervózna, sama neviem, prečo. Boli to ťažké preteky, podmienky však boli výborné. Veľmi som to chcela dokázať, snažila som sa ísť čo najlepšie a nakoniec sa to podarilo. Nemôžem tomu uveriť,“ povedala Shiffrinová v úvodnej reakcii po pretekoch.Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej tesne ušlo pódiové umiestnenie. Obsadila 4. miesto, keď na tretiu Gutovú-Behramiovú mala manko 0,1 s.„Druhé kolo bolo oveľa lepšie ako prvé. Som s ním spokojná, ale veľmi ma hnevá 1. kolo. Trať bola super, podmienky boli rovnaké ako včera. Prvé kolo bolo tvrdšie, druhé mäkšie. Víkend v Kranjskej Gore som si však užila. Ľudia boli úžasní a vytvorili dobrú atmosféru. Škoda akurát, že to dnes nevyšlo,“ vyhlásila pri mikrofóne JOJ Šport Vlhová, ktorá bola po 1. kole na siedmej priečke.Post líderky celkovej klasifikácie naďalej patrí Shiffrinovej. Tá dosiaľ získala 1115 bodov a má 419-bodový náskok pred Vlhovou (696). Tretia je Švajčiarka Wendy Holdenerová (519). V hodnotení disciplíny vedie Talianka Marta Bassinová (425) pred Shiffrinovou (400) a Gutovou-Behramiovou (357). Vlhová je štvrtá s 336 bodmi.