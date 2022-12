Vlhová bude sviatkovať v Taliansku, stromček jej privezú

Tím Petry Vlhovej bude tohtoročné vianočné sviatky tráviť mimo Slovenska. Rodina si rezervovala dom v Taliansku a po pretekoch vo švajčiarskom St. Moritzi sa všetci opäť stretnú na Apeninskom polostrove. Stromček tam privezú rodiča slovenskej lyžiarky.





Otec olympijskej šampiónky v slalome Igor Vlha predostrel celý program tímu až do konca roka: "V Taliansku budeme aj sviatkovať a odtiaľ vychádzať na preteky, aby Petra veľa necestovala a bola v pokoji. My teraz ideme domov, zvyšok tímu tam a odtiaľ so St. Moritzu, kde Petru čaká na budúci víkend super-G a zjazd. Potom prídeme za nimi do Talianska aj so stromčekom a so všetkým."Vianoce tak strávia Vlhovci na horách, slovenská lyžiarka sa nad tým pousmiala: "Nemôžeme ísť do Dubaja, musím trénovať na horách. Ale budem oddychovať a najmä všetci budeme spolu, bude to príjemné s užitočným. Cez Vianoce si najmä oddýchnem, ale budem sa aj pripravovať." Šéf tímu dodal: "Aj si zahráme karty, urobíme kapustnicu. Je nám lepšie takto. Sme pokope, je to taká idylka, osvedčilo sa nám to, je zbytočné cestovať domov."V nasledujúcich pretekoch sa Vlhová bude snažiť vylepšiť svoje štyri pódiové umiestnenia v tejto sezóne, vždy jej patrila tretia priečka. "Každé pódium je dobré. V Sestriere sme získali tretie miesta, sme pokojní, ale trojok už bolo dosť. Petra je dobre nastavená, nebola tu ideálna podložka, takže treba pracovať a ideme ďalej. Myslím si, že čo má prísť, príde. V nedeľnom slalome si Wendy Holdenerová zaslúžila zvíťaziť. Preteky boli pekné, dramatické a napínavé. A to nielen pre slovenských divákov," dodal na záver Vlha.