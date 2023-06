Vlhová už bude pretekať bez brata Borisa, na sezónu sa však teší viac ako pred rokom (video)

Obavy tam sú

20.6.2023 (SITA.sk) - Hlavnou zmenou v okolí elitnej slovenskej reprezentantky v zjazdovom lyžovaní Petry Vlhovej pred nasledujúcou sezónou je odchod jej brata Borisa Vlhu z realizačného tímu. Už 28-ročná Liptáčka o tom informovala na tlačovej konferencii v Bratislave."V ďalšej sezóne nebude so mnou pokračovať, pretože sa rozhodol tráviť viac času s rodinou, má doma malú dcérku. Zažili sme spolu krásne roky a ja dúfam, že ak mu to okolnosti dovolia, príde na preteky a bude ma podporovať z druhej strany," povedala Petra Vlhová.K tomu, či s ňou táto zmena 'nezamáva', sa nevedela vyjadriť."Bol po mojom boku celý život, tak tie obavy tam sú. Na druhej strane, tento okamih musel prísť. Bude to iné, ale je to výzva aj pre mňa, pretože doteraz pri mne bol a už nebude. Verím, že mi bude oporou aj na diaľku. Neviem povedať, aké to bude, pretože aj pre mňa to bude niečo nové. Verím, že to zvládnem a napriek tomu bude pri mne," doplnila Vlhová.Podľa jej trénera Maura Piniho je odchod Borisa Vlhu výzvou pre olympijskú šampiónku z Pekingu, keďže musí na svoje ramená prevziať viac zodpovednosti.Celý tím slovenskej lyžiarky v ostatných dňoch absolvoval spoločné tímové aktivity na utuženie kolektívu, počas nich všetci napríklad raftovali. Do začiatku nasledujúcej sezóny zostáva ešte niekoľko mesiacov, preto Vlhová ani jej tréner ešte nevedeli špecifikovať konkrétne ciele.Jasné je to, že v nasledujúcom ročníku bude Slovenka jazdiť viac točivé disciplíny ako kĺzavé. Jedným z hlavných vrcholov ďalšej sezóny bude pre Vlhovú domáci Svetový pohár v Jasnej naplánovaný na január 2024.V súčasnosti Petra Vlhová naberá kondíciu, v lete však absolvuje aj sústredenie na snehu na južnej pologuli v Argentíne. Vlani po zisku olympijského zlata trochu dlhšie hľadala motiváciu na tréningy, teraz s tým nemala taký problém."Motivovaná som a môžem povedať, že sa cítim omnoho lepšie ako vlani o takomto čase. Dôležité bude, aby som mala dobrú prípravu a dobre som sa cítila. A potom uvidíme. Ciele budeme rozoberať až pred štartom sezóny, budem sa však pripravovať čo najlepšie," dodala Vlhová.