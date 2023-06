S Vlhovou nebude v novej sezóne pokračovať brat Boris

V tíme slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej nebude od nadchádzajúcej sezóny pokračovať manažér a brat Boris Vlha. Tretia najlepšia pretekárka minulého ročníka Svetového pohára to oznámila na utorňajšom brífingu v Bratislave. Vlha sa chce viac venovať rodine.





Svoju sestru sprevádzal počas celej kariéry a samotná lyžiarka priznáva obavy: "Bol so mnou desať rokov, vlastne celý život, takže sú tam obavy. Muselo to však prísť, má rodinu a samozrejme to bude iné. Je to výzva aj pre mňa a verím, že mi bude oporou aj na diaľku." V Bratislave momentálne absolvuje teambuilding s celým tímom a má za sebou už aj značnú časť letnej prípravy."Cítim sa oveľa lepšie ako minulý rok o takomto čase. Dôležitá je dobrá príprava a dobrý pocit. Ciele sme si ešte nestanovili, je na ne príliš skoro," povedala Vlhová, ktorá v uplynulej sezóne nepredvádzala konštantné výkony. V tej nadchádzajúcej ju čaká okrem iného aj domáce podujatie v Jasnej, Svetový pohár odštartuje 28. októbra v rakúskom Söldene. Začne sa tak neskôr ako v minulosti pre klimatické zmeny, ktoré spôsobili v uplynulom ročníku rušenia a presuny pretekov hneď v úvode seriálu.