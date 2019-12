Vlhová v Lienzi dúfa, že pódium v obrovskom slalome príde čoskoro

Slovenska Petra Vlhová počas 1. kola obrovského slalomu Svetového aplského pohára vo francúzskom stredisku Courchevel 17. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lienz 27. decembra (TASR) - Dejisko podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok sa v medzisviatočnom období strieda medzi dvoma rakúskymi strediskami. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová slávila vlani v Semmeringu premiérový triumf v obrovskom slalome, pred dvoma rokmi skončila v Lienzi siedma, čo bol jej najlepší výsledok v tejto disciplíne až do spomenutého víťazstva.Teraz sa seriál opäť presunul do Lienzu a Vlhová už v sobotu (10.15/13.30 h) zabojuje so štartovým číslom 3 o prvé "obrákové" pódium v tejto sezóne. Jej umiestnenia majú stúpajúcu tendenciu, v Söldene obsadila štrnástu, v Killingtone šiestu a minulý týždeň v Courcheveli štvrtú priečku. "," povedala Vlhová v piatok pre slovenské médiá.Cez víkend 21. a 22. decembra sa pre nepriaznivé podmienky neuskutočnili súťaže vo Val d'Isere. "" uviedla Vlhová. Na druhej strane však získala viac času na doliečovanie sa: "."Dvadsaťštyriročná Slovenka pricestovala do Rakúska z talianskeho Vipitena, kde prežila prvé Vianoce mimo domova: "