Vlhová vynechala piatkový zjazd v St. Moritzi, Goggiová „zaplatila“ za druhé miesto zranením

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Dvojnásobná olympijská medailistka v zjazde žien Talianka Sofia Goggiová "zaplatila" za druhé miesto v piatkovom zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi krutú daň. Tridsaťročná rodáčka z Bergama totiž pri svojej jazde, za ktorú získala 80 bodov do hodnotenia SP a upevnila si tým post líderky hodnotenia disciplíny, utrpela zlomeninu dvoch prstov na pravej ruke.Bezprostredne po výkone na zjazdovke ju transportovali do nemocnice v talianskom Miláne na okamžitú operáciu ukazováka a prostredníka. Goggiová by už v piatok večer chcela byť späť v St. Moritzi a v sobotu tam absolvovať ďalší zjazd SP. V nedeľu je na programe superobrovský slalom.Piatkovom víťazkou sa stala iná Talianka Elena Curtoniová, Goggiová za ňou zaostala o 29 stotín sekundy. Na pódium sa dostala aj Švajčiarka Corinne Suterová (+0,73 s). V hodnotení zjazdu SP v tejto sezóne vedie Goggiová o 80 bodov pred Suterovou a o 126 bodov pred Curtoniovou.Piatkový zjazd v St. Moritzi napokon vynechala Slovenka Petra Vlhová, ktorá predtým absolvovala oba merané tréningy.V celkovom poradí SP je prvá Američanka Mikaela Shiffrinová o 59 bodov pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou, tretia je Vlhová a na americkú súperku stráca 85 bodov. Shiffrinovú v piatok klasifikovali na 6. pozícii a získala 40 bodov.Zaujímavosťou je, že podobná situácia sa stala aj pred necelým rokom. V minulej sezóne v super-G v talianskej Cortine d'Ampezzo triumfovala Curtoniová, Goggiová tam spadla a zranila sa tesne pred ZOH 2022 v Pekingu. Dokázala sa však dostať zo zranenia ľavého kolena a pod piatimi kruhmi získala striebro.