Bátovskú Fialkovú obrala o pódium jedna chyba, nakoniec však Annecy skončila v Top 10

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková atakovala pódium v piatkových rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km v seriáli Svetového pohára vo francúzskom Annecy-Le Grand-Bornand, napokon ju klasifikovali na 7. priečke a je to jej zatiaľ najlepší výsledok v SP v tejto sezóne, za ktorý si pripísala 36 bodov do hodnotenia.Tridsaťročnú rodáčku z Brezna o jubilejné desiate pódium v kariére pripravila chyba pri poslednom výstrele. Slovenka predviedla výborný bežecký výkon a s výnimkou spomenutej jednej chyby v "stojke" sa kvalitne prezentovala aj na strelnici.Tretíkrát v tomto ročníku sa dostala do Top 10, predtým bola ôsma vo vytrvalostných pretekoch vo fínskom Kontiolahti a desiata v stíhačke v rakúskom Hochfilzene.Víťazkou piatkového šprintu vo Francúzsku sa stala Švédka Anna Magnussonová, ktorá sklopila všetkých desať terčov a v cieli mala o 12,8 sekundy lepší čas ako jej krajanka Linn Perssonová. Magnussonová dosiahla svoj premiérový triumf v SP. Tá spravila na strelnici jednu chybu rovnako ako tretia Nemka Denise Hermannnová-Wicková (+15,2 s).Pred Bátovskú Fialkovú (+33,4 s) sa dostali aj Francúzka Sophie Chauveauová, Fínka Mari Ederová a Talianka Lisa Vittozziová. Líderkou hodnotenia SP zostala Francúzka Julia Simonová, ktorú klasifikovali na 15. priečke.Zostávajúce Slovenky nebodovali a neprebojovali sa ani do sobotňajších stíhacích pretekov, keďže sa nevošli do elitnej šesťdesiatky. Preteky nevyšli Ivone Fialkovej, ktorá na oboch položkách minula dvakrát a s mankom 2:21,3 minúty na víťazku obsadila až 64. pozíciu. Mária Remeňová na strelnici spravila tiež štyri chyby a so stratou 3:33,5 min na najlepšiu skončila na 80. stupienku, Zuzana Remeňová nesklopila tri terče a klasifikovali ju na 79. poste (+3:29,4 min).