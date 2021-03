Vlhová zabojuje o malý glóbus v slalome so šestkou, svoje štartovacie číslo už pozná aj Žampa

Bude to Odermatt versus Pinturault

Jasná favoritka neexistuje

19.3.2021 - Dvaja slovenskí reprezentanti v sobotňajších pretekoch v rámci finále Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní už poznajú svoje štartovné čísla.Petra Vlhová sa v slalome predstaví s číslom 6 a Adam Žampa bude mať vo svojej premiére vo finále SP v obrovskom slalome dvadsiatku.Hoci právo štartu si vybojovalo 25 najlepších "obrakárov" zo Svetového pohára plus juniorskí a seniorskí majstri sveta, predstaví sa ich 22.Starší zo Žampovcov postúpil vôbec ako prvý slovenský muž do finále v niektorej z disciplín Svetového pohára. Pred záverečnými desiatymi pretekmi sezóny mu v hodnotení disciplíny patrí 24. priečka.O malý glóbus v obrovskom slalome sa pobijú Švajčiar Marco Odermatt a Francúz Alexis Pinturault. Obrovský slalom mužov sa začne o 9.00 h, druhé kolo odštartujú o 12.00 h.V poslednom desiatom ženskom slalome sezóny SP 2020/2021 sa predstaví 24 pretekárok. Z trojice adeptiek na slalomový glóbus pôjde ako prvá s číslom 3 Rakúšanka Katharina Liensbergerová. Američanka Mikaela Shiffrinová bude mať štvorku a Vlhová už spomenutú šestku.Slovenka má na čele slalomového poradia pred Rakúšankou náskok 22 bodov a Rakúšanka pred Američankou 15 bodov. Jasná favoritka neexistuje, ale základné počty sú z hľadiska Vlhovej zrejmé: Ak chce obhájiť malý glóbus, musí buď zvíťaziť alebo skončiť najhoršie druhá v prípade, že triumfovať bude Shiffrinová alebo Liensbergerová. Ak by zverenkyňa Livia Magoniho obsadila tretie miesto, glóbus by získala jedna z jej súperiek podľa toho, ktorá z nich by ovládla slalom.