Fialková skončila v Östersunde v elitnej desiatke, rýchlostné preteky ovládla suverénka Eckhoffová

Teší sa na stíhačku

Štartovali aj ďalšie Slovenky

19.3.2021 - Slovenská reprezentantka v biatlone Paulína Fialková dosiahla v piatok svoje druhé najlepšie tohtosezónne umiestnenie vo Svetovom pohári. Po deviatej priečke z nedávnych stíhacích pretekov v českom Novom Meste na Morave obsadila desiatu priečku v záverečných rýchlostných pretekoch súťažného ročníka vo švédskom Östersunde.Dvadsaťosemročná rodáčka z Brezna síce v streľbe v ľahu raz minula a po prvej položke jej patrila 40. pozícia, ale na "stojke" neurobila žiadnu chybu a v kombinácii s veľmi dobrým bežeckým výkonom, celkovo ôsmym najlepším, jej to stačilo na premiérové umiestnenie v Top 10 v rýchlostných pretekoch v tejto sezóne.Za víťaznou Nórkou Tiril Eckhoffovou, ktorá raz minula na druhej položke, zaostala Slovenka o 26 sekúnd. Druhá v piatok skončila strelecky bezchybná Talianka Dorothea Wiererová s mankom 2,5 sekundy na víťazku, tretiu priečku obsadila ďalšia Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová (+6,7 s). Fenomenálna Eckhoffová bola už skôr istá víťazka celkovej klasifikácie Svetového pohára aj hodnotenia disciplíny. V piatok si pripísala už piaty triumf v SP bez prerušenia, trinásty v aktuálnom ročníku."Cítila som sa dnes výborne, bežecky to boli jedny z mojich najlepších pretekov. Škoda chybičky na 'ležke', konečne to však padlo na 'stojke'. Už sa teším na stíhačku, kde budem bojovať o dobrý výsledok," uviedla Paulína Fialková pre RTVS.Okrem doterajších dvoch prienikov do Top 10 v SP zaujala Paulína Fialková aj 13. miestom v šprinte na februárových majstrovstvách sveta v slovinskej Pokljuke.V piatok v Östersunde štartovali aj ďalšie dve Slovenky. Ivona Fialková urobila na oboch streleckých položkách po jednej chybe, bežecky jej to však šlo tiež veľmi dobre a napokon ju klasifikovali na 33. priečke (+1:04,3 min). Neskúsená 20-ročná Mária Remeňová doplatila na zaváhania na "ležke", na ktorej spravila tri chyby. V stoji trafila všetkých päť terčov a napokon obsadila 95. pozíciu. Sestry Fialkové nebudú chýbať ani v sobotňajšej stíhačke.