Vlhová zhodnotila doterajší priebeh sezóny. Jedno víťazstvo jej najviac utkvelo v pamäti

Choroba ju nezastavila

Má zo seba dobrý pocit

11.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová hodnotí pozitívne svoje počínanie v doterajšom priebehu sezóny 2023/2024. Dosiaľ absolvovala štyri obrovské slalomy a tri slalomy, pričom dovedna štyrikrát sa ocitla na pódiu.Vo fínskom Levi si na konto pripísala triumf v slalome, pričom v celkovej klasifikácii momentálne figuruje na 4. pozícii s 391 bodmi. Vedie Američkanka Mikaela Shiffrinová (620).„Moje výkony boli stabilné. Hoci tam bolo aj jedno desiate miesto a výpadok v Levi, ale celkovo to bolo stabilné. Najlepšia päťka či pódium, to už je to najlepšie. Ak teda máme zhodnotiť predchádzajúce dva mesiace, vnímam to naozaj veľmi pozitívne,“ uviedla Vlhová v rozhovore pre Sport Management Company.V doterajšom priebehu sezóny jej najviac utkvelo v pamäti víťazstvo v Levi, kde sa cíti skvele.„Jedny preteky som vyhrala, druhý deň už nedopadol dobre. Aj Sölden bol pozitívne prekvapenie z našej strany, pretože som bola predtým chorá a naozaj sme to nečakali, takže som bola tiež rada,“ dodala.Vlhová tiež solídne hodnotí účinkovanie v kanadskom Tremblante, kde skončila druhá v prvom z dvoch obrovských slalomov.„Som šťastná, že v Kanade som mala znovu dobrý pocit. Zo štyroch kôl som vyhrala dve a ktovie, ako by to dopadlo za trochu iných podmienok. Som šťastná, že som ukončila tieto dva mesiace s dobrým pocitom. Dúfam, že si ho budem držať aj naďalej,“ podotkla 28-ročná Liptáčka.Najbližšie sa Vlhová predstaví vo štvrtok 21. decembra vo francúzskom Courcheveli, kde je na programe slalom.„Teraz sme asi týždeň doma. Mám trochu oddych, pôjdem však aj späť do posilňovne. Potom už pôjdeme do zahraničia, kde sa budeme pripravovať na ďalšie preteky,“ zakončila Vlhová.