Vlhová zrejme bude mať v Lechu/Zürse o niekoľko súperiek menej. Švajčiarky vyhlásili bojkot

Neférové aj nebezpečné preteky

Pretekom nefandí ani Gisinová

Preteky budú aj s diváckou kulisou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - V dňoch 13.- 14. novembra sa v rakúskom stredisku Lech/Zürs uskutočnia jediné preteky nastávajúceho ročníka Svetového pohára zjazdárov v paralelnom obrovskom slalome mužov a žien a je možné, že toto podujatie budú bojkotovať švajčiarski lyžiari alebo aspoň niektorí z nich.Švajčiari už viackrát prišli s kritikou tohto typu pretekov, ktoré vzhľadom na odlišnosti v jazdných dráhach nemôžu poskytnúť stopercentne rovnaké podmienky pre oboch súťažiacich súperov, resp. súperky.Je to zaujímavá informácia aj pre slovenskú zjazdárku Petru Vlhovú , ktorá pred rokom v paralelnom obrovskom slalome medzi ženami zvíťazila a položila základ neskoršiemu zisku veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári."Svojou neúčasťou chceme upozorniť Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) na súčasný stav vecí. Majstrovstvá sveta v tomto roku jednoznačne ukázali, že pravidlá v paralelných pretekoch nie sú férové pre všetkých. Napriek tomu FIS neurobila nič, aby ich zmenila. Preto nemá štart v tejto disciplíne pre nás žiadny význam," vysvetlil Justin Murisier, desiaty najlepší pretekár obrovského slalomu v uplynulej sezóne SP.Skúsený 29-ročný Švajčiar si zároveň myslí, že vzhľadom na malú vzdialenosť oboch súťažných tratí je vysoké aj riziko zranenia v paralelných disciplínach."Lyžovanie nie je stavané na paralelné súboje muža proti mužovi. Budeme sa preto v našom tíme naďalej koncentrovať na klasické preteky a boj s časom," doplnil Murisier podľa webu krone.at.Aj švajčiarske ženy tvrdia, že paralelné disciplíny nie sú dobrou investíciou do budúcnosti lyžovania."Každá naša disciplína je nebezpečná, ale paralelný obrovský slalom je ešte o čosi viac. Z môjho pohľadu sa neoplatí pripraviť na disciplínu, v ktorej odjazdíme v zime len jedny preteky," uviedla Mélanie Meillardová.Rovnako švajčiarska univerzálka Michelle Gisinová nemá záľubu v tejto disciplíne, v ktorej sa snúbi rýchlosť s pohotovými reakciami na štarte na krátkej trati."Nie som fanúšikom paralelných pretekov. FIS pôvodne uvažovala o výrobe špeciálneho typu lyží pre tieto preteky, ale nakoniec k tomu nedošlo. Výsledkom je nevhodný rádius lyží pre paralelné súťaže," uviedla Gisinová, úradujúca olympijská šampiónka v alpskej kombinácii a tretia najlepšia žena SP 2020/2021.Paralelný obrovský slalom mužov a žien v Lechu/Zürse sa uskutoční tri týždne po tradičnom začiatku sezóny Svetového pohára - obrovskom slalome mužov a žien na ľadovci v Söldene (23.- 24. 10.).Rakúski organizátori oznámili, že napriek pandemickým opatreniam na preteky v Lechu/Zürse bude mať povolený vstup až 3-tisíc divákov. Vlani sa pri návrate spolkovej krajiny Vorarlbersko do kalendára SP jazdilo bez diváckej kulisy, keďže to nedovoľovali striktné pravidlá v boji proti koronavírusu. Najviac sa vtedy darilo Francúzovi Alexisovi Pinturaultovi a už spomenutej Vlhovej.Ženský paralelný obrovský slalom v Lechu/Zürse sa v sobotu 13. novembra 2021 začne o 10.00 h kvalifikáciou. Atraktívna vyraďovacia časť sa na trati s dĺžkou 365 m a prevýšením 102 m bude mať štart v podvečernom čase o 17.00 h.