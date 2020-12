Vlhovej kedysi stačilo zísť z kopca do cieľa, teraz už od nej všetci chcú len víťazstvá

Začiatok roka ako z rozprávky

Tri víťazstvá v rozsahu šiestich dní

Všetko podriaďuje príprave a pandemickým opatreniam

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Z nového roka 2020 ubehli sotva štyri dni a slovenský šport sa už tešil z jedného zo svojich najväčších úspechov. Nejde ani tak o triumf Petry Vlhovej v slalome Svetového pohára, lebo u tejto pretekárky to už nie je nič nezvyčajné. Ide o spôsob, akým ho ambiciózna Liptáčka dosiahla.Na Medveďom vŕšku nad Záhrebom v najdlhšom súťažnom ženskom slalome doslova deklasovala konkurenciu. Najväčšej rivalke Američanke Mikaele Shiffrinovej nadelila v súčte oboch kôl 1,31 s a Rakúšanke Katharine Liensbergerovej na tretej priečke dokonca 3,49 s. Nikdy predtým a zatiaľ ani potom Vlhová tak suverénne nezvíťazila."Dnes som potrebovala na víťazstvo šťastie, ale Petra chybu neurobila. Predviedla vysoký stupeň lyžovania. Mala by som byť nahnevaná z toho, že som takto prehrala. Keď som však videla Petru v druhom kole, tak vravím, že vyhrala zaslúžene. Páčilo sa mi, ako lyžovala," komentovala vtedy Mikaela Shiffrinová.Začiatok roka ako z rozprávky, ale prišlo aj hodnotné pokračovanie. Prešlo ďalších desať dní a Vlhová potvrdila extratriedu aj vo Flachau. Vo finančne najlukratívnejšom a divácky najatraktívnejšom slalome sezóny pod umelým osvetlením už síce nedominovala tak výrazne, ale dokázala potvrdiť nedávny triumf zo Záhrebu a tiež obhájiť prvé miesto spred roka. A zároveň už zjavne položila základy neskoršieho zisku slalomového glóbusu a tiež opätovného triumfu v ankete Športovec roka 2020."Prvýkrát sa stalo, že Shiffrinová vo svojej ére prehrala dvakrát za sebou v slalome," všimol si Vlhovej brat Boris Vlha. "Toto víťazstvo bolo viac emocionálne ako to predchádzajúce v Záhrebe. Neviem prečo, ale stále mám v hlave, že vo Flachau Petra dvakrát za sebou nedokončila," dodal.Jeho sestra neskôr v polovici februára vyhrala aj slalom v Kranjskej Gore, kde definitívne spečatila premiérový slalomový glóbus. Ďalšie tri plánované preteky v Ofterschwangu, Aare a Cortine d'Ampezzo už padli za obeť počasiu, resp. pandémii koronavírusu. Triumf v Kranjskej Gore bol špecifický tým, že Slovenka mala takú obrovskú podporu z hľadiska, že to vyzeralo na nefalšované domáce prostredie porovnateľné snáď iba s pretekmi v českom Špindlerovom Mlyne z uplynulej sezóny. "Veľmi som si užívala podporu z hľadiska v Kranjskej Gore. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí utvorili takú skvelú atmosféru," zhodnotila víťazka.Zverenkyňa Livia Magoniho napokon v sezóne 2019/2020 získala až dva malé glóbusy - okrem slalomového aj ten za paralelné disciplíny. A v celkovom poradí Svetového pohára skončila tretia. To všetko bolo súčasťou najlepšej sezóny v roku, keď sa nekonali majstrovstvá sveta. "Je to zvláštny pocit, ale som naozaj najšťastnejší človek na svete, že som dosiahla niečo, po čom som vždy túžila," referovala po zisku prvých dvoch krištáľových glóbusov v kariére.Ak Vlhová v uplynulej sezóne dosiahla štyri víťazstvá v pretekoch SP za mesiac a pol (k trom spomenutým slalomovým pridala aj obrák v Sestriere), v novom ročníku SP sa jej podaril ešte husárskejší kúsok. Trikrát zvíťazila v rozpätí šiestich dní. K dvom slalomovým prvenstvám v Levi pridala aj triumf v paralelnom obrovskom slalome v Lechu/Zürse a pevnejšie sa usadila na čele bojov o veľký glóbus. "Náročný deň už od rána, aj kvalifikácia bola ťažká. Každé kolo vo vyraďovacej časti bolo ako finále. Snažila som sa ísť krok po kroku a koncentrovať sa na každú svoju jazdu. Som šťastná, že som zvíťazila. Je to niečo také úžasné, že ani neviem, čo mám povedať," uviedla po celkovo 17. triumfe v pretekoch SP.Nedávno uplynulo päť rokov od chvíle, keď Petra vo švédskom Aare prvýkrát zdvihla ruky nad hlavu na znak víťazstva na podujatí o krištáľové glóbusy. Na margo tejto päťročnice plnej úspechov Vlhová pre RTVS skonštatovala: "Veľa vecí sa v mojom živote zmenilo. Stala sa zo mňa profesionálka. Mentálne aj lyžiarsky som sa stále posúvala krok po kroku a teraz som na vrchole. Lenže nie je to jednoduché, lebo teraz už každý očakáva, že stále budem potvrdzovať dobré výkony. Pred piatimi rokmi mi stačilo zísť kopec do cieľa. Nikto odo mňa nič neočakával a mala som čistú hlavu. Teraz je to pre mňa iné, určite nie ľahšie. Snažím sa koncentrovať sama na seba a neriešiť, čo sa deje okolo mňa. Celkom mi to ide."Od piatka do nedele sa Vlhová postaví prvýkrát v sezóne súťažne na dlhé lyže, aby vo Val d'Isére absolvovala dva zjazdy a super G. Bez ohľadu na výsledky, ktoré ešte len dosiahne v úplnom závere kalendárneho roka, si už v predstihu a právom prevzala ocenenie pre Športovca roka 2020 na Slovensku. "V tejto pandemickej dobe rôznych obmedzení a dodržiavania pravidiel som prešťastná za každé takéto ocenenie, ktoré mi pripomína, čo som dosiahla. Nič nie je jednoduché a teraz to platí dvojnásobne. Na preteky chodím bez rodiny aj priateľa, všetko podriaďujem príprave a pandemickým opatreniam. Verím, že takto o rok sa už budem môcť o svoje úspechy podeliť aj v bližšom kontakte s mojimi najbližšími a tiež fanúšikmi," povedala Vlhová pre RTVS.