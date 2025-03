Vlhovej návrat na svah naďalej v nedohľadne. Liptáčka informovala o ďalšej operácii – FOTO

Zobraziť tento príspevok na Instagrame



Príspevok, ktorý zdieľa Petra Vlhova (@petravlhova13)





Slalomová olympijská víťazka z ostatných OH v Pekingu vynechala celú uplynulú sezónu Svetového pohára vrátane svetového šampionátu v Saalbachu. Počas nej vyslala viacero signálov, ktoré naznačovali jej zlepšujúci sa zdravotný stav. V decembri minulého roka sa dokonca objavila na lyžiach na svahu v Jasnej. Naďalej však pociťovala "nepohodlie" v kolene nezlučiteľné s plnou lyžiarskou záťažou. Komplexné vyšetrenia odhalili problémy s chrupavkou, ktoré si vyžiadali ďalšiu špeciálnu starostlivosť





22.3.2025 (SITA.sk) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová absolvovala ďalšiu operáciu zraneného kolena. Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Liptova to oznámila to v piatok na sociálnej sieti Instagram."Nerada sa s vami delím o túto informáciu, ale taký je život. Od môjho zranenia uplynulo už 13 mesiacov. Urobila som všetko pre to, aby som absolvovala návrat do súťažného kolotoča, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo. Každodenný život s kolenom v tomto stave mi spôsobuje veľké problémy. Nemala som inú možnosť ako ďalšiu operáciu. Je to náročné, ale som pripravená opäť zabojovať," napísala Vlhová.Podporné slová šesťnásobnej medailistke z MS adresovali aj jej konkurentky a zároveň kamarátky zo svahov Američanka Mikeala Shiffrinová Wendy Holdenerová zo Švajčiarska.