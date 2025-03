Žilina zvíťazila v debakli s Banskou Bystricou, Poprad ukázal nezlomnosť a po prvý raz zdolal Nitru

Rozložená palebná sila a výborný LaCouvee

Banskobystričania budú reagovať v sobotnom zápase

Poprad sa vrátil do série po víťazstve v predĺžení

22.3.2025 (SITA.sk) - Hokejisti Žiliny zareagovali na utorkovú domácu prehru s Banskou Bystricou 0:8 tým najlepším spôsobom. V piatkovom 3. štvrťfinálovom play-off slovenskej extraligy zvíťazili na ľade "baranov" 5:2 a ujali sa vedenia v sérii 2:1 na zápasy.Hosťujúci kouč Milan Bartovič bol po zápase spokojný s výkonom gólmana Connora LaCouveeho i s rozloženou palebnou silou do všetkých štyroch útokov. O päť žilinských gólov sa postarali piati rôzni strelci – Mucha, Ranford, Baláž, Galamboš a Avtsin."Pripravovali sme sa na zápas dôkladne. Vedeli sme, že po výsledku v druhom zápase musíme odraziť nadšenie domácich. Celkovo sme zlepšili pohyb, dobre sme korčuľovali, mali sme puk, hrali sme disciplinovane, jednoducho, blokovali sme strely. To bol kľúč k víťazstvu, ktorý ešte podporil aj výborný Connor v našej bránke," zhodnotil pre klubový web hosťujúci tréner Bartovič.Banskobystričania môžu na piatkový nezdar zareagovať v sobotňajšom štvrtom zápase série. Ten je pod Urpínom na programe o 17. 30 h. "Dostali sme zbytočné góly po našich chybách, nedostávali sme sa do streleckých pozícií, neboli sme aktívni okolo bránky, ktorú Žilina dobre bránila. Nevyužívali sme obrancov a nedostávali sme sa k odrazeným pukom. Nevyužili sme ani prečíslenia, ak by sa tak stalo, hralo by sa nám ľahšie. Bol to bojovný zápas, nik si nič nedaroval, ale je to 1:2 a zajtra je nový deň," uviedol po zápase tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh Oveľa dramatickejší zápas sledovali v piatok diváci v Poprade. Domáci "kamzící" opäť raz ukázali nezlomnosť a aj napriek tomu, že v treťom zápase série prehrávali s Nitrou v závere druhej tretine 3:5, duel nakoniec zvládli a triumfovali 6:5 po predĺžení. O znížení v séríi na 1:2 rozhodol gólom v 3. minúte predĺženia útočník Peter Bjalončík "Nebol to najkrajší hokej na svete, ale v play-off sa na konci vždy počíta každá výhra. Dosiahli sme dôležité víťazstvo, pretože ak by sme v sérii prehrávali 0:3, boli by sme pritlačení k stene. To sa nestalo a my sme navyše pochopili, že s Nitrou dokážeme držať krok," povedal pre web Popradu autor troch kanadských bodov Andrew Calof , ktorý nastúpil opäť po boku krajana Adama Cracknella. Kapitánovi "podtatrancov" Senát disciplinárnej komisie odpustil poslednú časť trestu za faul v prvom súboji.Pod Tatrami sa tak skončila päťzápasová víťazná šnúra Nitry vo vzájomných dueloch proti Popradu. Obhajcovi minuloročného prvenstva nepomohol ani hetrik amerického útočníka Josha Passolta. Druhý zápas na ľade "kamzíkov" a štvrtý v sérii je na programe v sobotu o 18. 00 h.