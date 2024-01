Vlhovej v rakúskom Lienzi nevyšli preteky podľa jej predstáv, napriek tomu sa teší a pripravuje na slovinskú Kranjsku Goru

Nový rok strávený v Taliansku

3.1.2024 (SITA.sk) - Počas predchádzajúceho týždňa slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej nevyšli preteky v rakúskom Lienzi podľa jej predstáv, v obrovskom slalome tam finišovala siedma a v slalome piata. Už to však všetko hodila za hlavu a teší sa na slovinskú Kranjsku Goru, v ktorej ju počas víkendu čakajú rovnako obrovský slalom a slalom.V slovinskom stredisku už dvakrát dosiahla víťazstvo v slalome, v "obráku" sa tam dvakrát dostala na pódium. Po pretekoch v Lienzi strávila Petra Vlhová príchod roka 2024 v Taliansku, potom sa z Toblachu presunula do Kranjskej Gory.„Po Lienzi som si oddýchla a cítim sa lepšie. Po Lienzi som mala deň voľna a potom som pokračovala v tréningu, všetko šlo podľa plánu," prezradila počas videokonferencie s novinármi z celého sveta Petra Vlhová. Prezradila tiež, že počas silvestrovského večera vydržala hore až do polnoci.„Len sme si pripili a šla som spať, lebo hneď ráno som mala tréning. Nebol priestor na nejakú oslavu," poznamenala.Slovinská Kranjska Gora bojuje s náročnými poveternostnými podmienkami, organizátori však tvrdo pracujú na tom, aby zjazdovku pripravili pre najlepšie lyžiarky planéty.„Kranjska Gora má náročný kopec, ale všetko závisí od podmienok. Verím, že tie podmienky budú dobré," uviedla 28-ročná Liptáčka. Profil zjazdovky označila ako zaujímavý. Vlhovej tréner Mauro Pini si nemyslí, že podmienky v Slovinsku sú také zlé, aby hrozilo zrušenie pretekov.„Organizátori majú dostatok skúseností, ako sa majú postarať o trať, aby sa na nej mohlo súťažiť. Počasie im nepomáha, ale vyrovnajú sa s tým," povedal.Američanka Mikaela Shiffrinová v Lienzi ovládla obrovský slalom aj slalom a bola o triedu lepšia ako jej konkurentky, no Vlhová na sebe tvrdo pracuje, aby aj ona dosahovala také výsledky.„Sme súperky a keď vidím, aká silná je, tak je jasné, že sa jej chcem dorovnať. Všetci vidia, že dokážem jazdiť nielen na jej úrovni, ale aj lepšie. Stále mám dosť priestoru na zlepšovanie. Dokážem byť rýchlejšia a najmä jazdiť vyrovnanejšie. Je tam mnoho vecí, ktoré navonok nie sú zjavné, ale u nás v tíme to vidíme a pracujeme na tom," dodala úradujúca olympijská šampiónka v slalome.