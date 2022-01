Vlhovej zjazdovka v Záhrebe pripomínala podľa Švajčiarov zmrzlinu stracciatella, je slovenskou slalomovou kráľovnou (foto)

Svah plný hnedého lístia

Slalom sa odjazdil na hrane

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slalomová kráľovná zo Slovenska potvrdila svoju nadvládu aj na záhrebskom Medveďom vŕšku. Petra Vlhová si v piatom slalome sezóny zabezpečila štvrté víťazstvo a pochmúrna scenéria pretekov s bičujúcimi poryvmi vetra a napadaným lístím na trati pre ňu nebol žiadny problém.Týmito slovami opísal švajčiarsky denník Blick to najpodstatnejšie, čo sa udialo v utorok popoludní na zjazdovke Crveni spust nad Záhrebom, kde Vlhová dovŕšila ako prvá žena víťazný hetrik."Keď sa lyžiarky vyštverali na pretekový kopec, naskytol sa im neuveriteľný pohľad. Namiesto bielej panorámy hôr mali na Medveďom vŕšku pred sebou svah plný hnedého lístia. Silný vietor sa s ním pohrával a pretekárkam znepríjemňoval ich jazdy dolu svahom. Sneh pripomínal zmrzlinu stracciatella alebo kožu dalmatínca. Na krásnu bielu hmotu ste mohli v utorok popoludní zabudnúť," napísal Blick na svojom portáli s odvolaním sa na komentár SRF."Vlhovej to však bolo jedno. Aj v náročných podmienkach predviedla skvelý výkon, odrazila útok Shiffrinovej a aj do tretice sa v Záhrebe tešila z víťazstva," pokračoval Blick.Podľa rovnakého zdroja Rakúšanku Katharinu Truppeovú sprevádzalo počas jej jazdy tornádo z listov a šéftréner švajčiarskych reprezentantiek Beat Tschuor si zasa pred obhliadkou trate pomáhal fúkačom lístia. "Slalom sa odjazdil na hrane pri teplote osem stupňov Celzia a s výdatnou pomocou soli a vody," doplnil švajčiarsky zdroj.Vlhovej triumf v náročných podmienkach vyzdvihol aj jej švajčiarsky tréner Mauro Pini. "Zvládla to excelentne po taktickej aj kondičnej stránke, čo v týchto pretekoch bolo mimoriadne dôležité. Všetko sa v jej prípade spojilo tak, že zvíťazila. Sme v polovici sezóny a Petra dáva do toho najviac energie, momentálne je na vrchole. Musím však zložiť kompliment aj Mikaele Shiffrinovej, ktorá sa skvelým spôsobom vrátila po problémoch s koronavírusom. Najmä v druhom kole ukázala, že s ňou treba vážne rátať," uviedol Pini pre JOJ Šport.