Svitko nastúpil na jazdu v okolí Rijádu desiaty, v celkovom poradí sa udržal na 9. priečke

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Štefan Svitko sa na tohtoročnej edícii Rely Dakar v Saudskej Arábii stále drží v elitnej desiatke celkovej klasifikácie. V stredajšej 4. etape na ceste z Al Qaisumah do Rijádu dlhej 707 km, z ktorých bolo až 465 km meraných úsekov, obsadil desiatu priečku so stratou 13:03 min. na víťazného Španiela Joana Barredu Borta a v celkovom poradí má manko 20:42 min. na vedúceho Brita Sama Sunderlanda. V stredu na Rely Dakar 2022 absolvovali jazdci najdlhší špeciál. Viac ako 400 km meraných úsekov ich síce čaká ešte dvakrát - v piatok a pondelok, no bude to len po 402 km.Tridsaťdeväťročný Žaškovčan v stredu nezačal ideálne a pohyboval sa v poradí na konci druhej desiatky, v druhej polovici 4. etapy však figuroval neustále v Top 10. Joan Barreda Bort dosiahol o 4:37 min. lepší čas ako druhý Čiľan Pablo Quintanilla, napokon tretí Talian Danilo Petrucci zaostal o 6:53 min. Sam Sunderland v celkovom poradí zvýšil svoj náskok na čele, pred aktuálne druhým Rakúšanom Matthiasom Walknerom vedie o rovné tri minúty. Z druhej priečky na tretiu klesol Francúz Adrien van Beveren, za britským súperom zaostáva o 4:54 min.Vo štvrtok je na programe spolu 560 km v okolí Rijádu, z toho bude 346 km meraných úsekov. Slovensko má zastúpenie aj v súťaži automobilov, Marek Sýkora je navigátorom Čecha Miroslava Zapletala. Medzi kamiónmi je Ľubomír Palčo súčasťou posádky Maďara Zsolta Darásziho.