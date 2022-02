Vlhovú zastúpili v náročnom super G Jančová s Hromcovou, obe čaká ešte tímová súťaž so Žampovcami

Hromcová prišla o dva štarty pre COVID-19

Jančová v dvoch disciplínach vypadla

Čaká ich ešte tímová súťaž so Žampovcami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2022 - V piatkovom superobrovskom slalome žien na ZOH 2022 v čínskom Pekingu sa predstavili dve Slovenky.Pri absencii šampiónky zo slalomu Petry Vlhovej zastupovali slovenské farby Petra Hromcová a Rebeka Jančová, na náročnej trati Skala v Jen-čchingu ich klasifikovali v štvrtej desiatke na 38. a 39. priečke. Zlato získala Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová.Petru Hromcovú obrali o štart v slalome a obrovskom slalome trampoty s koronavírusom, absenciu v technických disciplínach si teraz nahrádza štartom v kĺzavých."Je mi ľúto, že som vynechala svoje silnejšie disciplíny a začínala tou, v ktorej nie som úplne vyjazdená. Mala som z kopca rešpekt. Napokon to nedopadlo až tak zle. Ak by som tu bola skôr, lepšie aklimatizovaná a mala viac tréningov, mohlo to byť ešte lepšie. Je to už minulosť a nič na tom nezmeníme," povedala Hromcová podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).V Číne je zatiaľ krátko, pričom po príchode strávila istý čas v izolácii."Stres z čakania na výsledky testov po prílete do Číny mi nedal spať. Aj doma to už bolo náročné na psychiku, keďže sa môj odlet neustále odkladal. Momentálne ešte bojujem so spánkovým deficitom. Koronavírus môže zastihnúť každého, musíme si na túto dobu zvyknúť a prispôsobiť sa,“ priznala 23-ročná rodáčka z Bratislavy podľa olympic.sk.Rebeka Jančová síce štartovala aj v predchádzajúcich dvoch disciplínach, ale vo výsledkoch sa jej výkon objavil až v piatok, keďže v slalome aj obrovskom slalome vypadla."Boli to náročné preteky. Nie však traťou, ale hlavou. Boli tam tri skoky, náročná zákruta, bránky sa išli akoby do U-rampy, dole ste prechádzali úzkym kaňonom a leteli ste ním proti sieťam. Preto to bolo náročné na psychiku,“ poznamenala Jančová, ktorá pred nájazdom do spodnej roviny urobila chybu a prišla o rýchlosť."Tam som dosť stratila, keďže v tej bránke sa rozhodovalo o rýchlosti do roviny. Predovšetkým som rada, že tieto preteky už mám za sebou," dodala.Hromcová a Jančová sa ešte na ZOH 2022 predstavia s bratmi Adamom a Andreasom Žampovcami v tímovej súťaži, v ktorej ich čaká paralelný obrovský slalom."Teraz budeme mať zopár dní na tréning. Tímové súťaže mám rada, je v nich výborná atmosféra a viem sa na ne dobre nabudiť. Teším sa, že sa budeme paralelne pretekať so súperkami vedľa mňa v trati,“ prezradila Petra Hromcová pre web SOŠV a Rebeka Jančová doplnila: "Bratia Žampovci sú motivačné typy, ktoré nás môžu posunúť. Teším sa preto na tieto tímové preteky.“