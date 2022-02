Peter Sagan sa so svojim novým tímom TotalEnergies predstaví na tohtoročnej Tour de France

Štart na Starej dáme

Cyklistická elita WorldTour

11.2.2022 - Slovenský cyklista Peter Sagan by ani v tomto roku nemal prísť o účasť na Tour de France. Jeho francúzsky prvodivízny tím TotalEnergies dostal jednu z dvoch posledných voľných kariet, aby mohol participovať na najväčších a najslávnejších etapových pretekoch na svete. Druhá voľná karta sa ušla zoskupeniu B&B Hotels p/b KTM.Tridsaťdvaročný žilinský rodák, ktorý dlhodobo žije v Monaku, od roku 2012 ani raz nechýbal na Tour de France. Vo farbách tímov Liquigas, Tinkoff a Bora-Hangrohe tam dosiahol rekordných sedem triumfov v bodovacej súťaži a pridal 12 víťazných etáp.Tento rok môže mať Sagan na jednom z tradičných vrcholov sezóny motiváciu navyše, keďže sa tam predstaví v novom družstve, ktorý vzhľadom na chýbajúci status tímu WorldTour nemal vopred istú účasť."Včera som mal na telefóne šéfa Tour de France Christiana Prudhomma a musím povedať, že to bol ako vždy príjemný telefonát,“ uviedol Jean-René Bernaudeau, generálny riaditeľ tímu TotalEnergies na tímovom webe."Tour de France je tá pravá cyklistika. Cítime hrdosť, že opäť budeme môcť byť pri tom. V minulosti sme neraz miešali kartami na Tour de France s víťazstvami v etapách aj žltým dresom pre lídra pretekov. Aj tento rok budeme mať hlavný cieľ vyhrať niektorú z etáp. Máme v tíme Petra Sagana, Pierra Latoura či Anthony Turgisa, ktorí tieto preteky dobre poznajú. Máme dobrú skupinu klasikárov, verím, že to zvládneme čo najlepšie," doplnil.Tím Total Energies nechýbal na Tour de France od roku 2000, keď vznikol ešte pod názvom Bonjour. Družstvo sa aktuálne usiluje o to, aby v roku 2023 postúpilo medzi cyklistickú elitu do seriálu WorldTour. Práve angažovanie Petra Sagana aj ďalších ľudí okolo neho by malo k tomu napomôcť.