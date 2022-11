Vo finále ATP Finals v Turíne sa predstavia Srb Djokovič a Nór Ruud

20.11.2022 (Webnoviny.sk) - Finalistami koncoročného výberového turnaja ATP Finals v talianskom Turíne sú Srb Novak Djokovič a Nór Casper Ruud , obaja sa do záverečného duelu podujatia dostali semifinálovými víťazstvami v dvoch setoch. Djokovič za 116 minút zdolal Američana Taylora Fritza 7:6 (5), 7:6 (6) a Ruud si za 68 minút poradil s Rusom Andrejom Rubľovom 6:2, 6:4. Djokovič má v nedeľu večer šancu na šiesty titul z tohto turnaja, prvý od roku 2015.Djokovič v Turíne ešte nenašiel premožiteľa, Fritza zdolal aj v šiestom vzájomnom zápase v sobotu na postup do finále využil druhý mečbal. Srb mal pred semifinále menej ako 24 hodín na oddych po piatkovom triumfe nad Rusom Daniilom Medvedevom v skupinovej časti."Musel som bojovať o prežitie. Necítil som sa úplne komfortne, moje reakcie neboli ideálne. Vedel som, že po ťažkom súboji budem potrebovať nejaký čas na to, aby som získal potrebnú dynamiku. Najmä proti Fritzovi, ktorý má je jeden z najlepších servisov na okruhu," poznamenal po postup Djokovič a doplnil: "Som veľmi rád, že som to zvládol. Aj keď to nebol môj najlepší deň, uhral som to."Kým Djokovič na postup potreboval dva tajbrejky, jeho finálový súper Ruud v súboji proti Rubľovovi prešiel ďalej hladšie, keď Rusovi "pustil" iba šesť hier. Nór v sobotu brejkol súpera až štyrikrát a premiérovo sa prebojoval do finále ATP Finals. Ruudovi v aktuálnom rebríčku ATP patrí 4. miesto a "zimovať" bude minimálne na 3. priečke, v prípade nedeľňajšieho triumfu sa dostane aj pred druhého Španiela Rafaela Nadala . Srb je v hodnotení ôsmy a vie, že medzisezónnu pauzu strávi ako svetová päťka.