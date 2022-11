Vlhová v prvom kole Svetového pohára obsadila tretiu priečku, na Shiffrinovú v nedeľu nestačila

20.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej patrí tretia priečka po prvom kole nedeľňajšieho slalomu žien v seriáli Svetového pohára vo fínskom Levi. Dvadsaťsedemročná Liptáčka štartoval s číslom sedem a na druhom aj treťom medzičase viedla, do cieľa však prišla s mankom 10 stotín sekundy na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú "Ešte to predýchavam, lebo dnes to bolo poriadne náročné. Podmienky sú ťažšie ako včera, v porovnaní so sobotou je trochu chladnejšie, no časovo to nevyzerá zle. Viem, že pri nájazde do roviny pred cieľom som spravila chybu a stratila tam nejaký čas. Bolo to iné ako včera, ale snažila som sa byť v pokoji a sústrediť sa na svoju jazdu. Videla som baby predo mnou a videla, že trať bola náročnejšie. Chcela som odovzdať maximum a takto to dopadlo," zhodnotila Vlhová v prenose JOJ Šport.Sobotňajšia víťazka Shiffrinová štartoval ako druhá a dostala sa na čelo, za ňu sa potom s mankom siedmich sekúnd zaradila so šestkou Nemka Lena Dürrová , ktorá po viedla v sobotu po prvej jazde. Už v prvom kole vypadla Švédka Anna Swennová Larssonová , ktorá v sobotu finišovala druhá. Shiffrinová aj Vlhová majú v Levi na svojom konte po päť víťazstiev.Česká reprezentantka Martina Dubovská narodená v Liptovskom Mikuláši figuruje s odstupom 1,28 sekundy na 16. mieste. Uvedené platí po odjazdení elitnej tridsiatky, v štartovej listine prvého kola figuruje rovnako ako v sobotu dovedna 75 pretekárok. Druhé kolo je na programe od 13.15 h.