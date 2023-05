Vo Fínsku sa zrútil most plný školákov, prezident Niinistö je šokovaný (foto)

11.5.2023 (SITA.sk) - Dve desiatky ľudí utrpeli zranenia, keď sa v meste Espoo na juhu Fínska zrútil provizórny most pre peších. Medzi zranenými je mnoho školákov.Polícia uviedla, že most cez stavenisko v štvrti Tapiola sa zrútil ráno. „Niekoľko ľudí spadlo z výšky niekoľkých metrov, keď sa most zrútil,“ uviedla polícia vo vyhlásení s tým, že incident vyšetrujú.Zranenia utrpelo 24 ľudí, z toho 10 vážne. Pätnástich zranených prijali do univerzitnej nemocnice v susedných Helsinkách. „Zranenia sú väčšinou zlomeniny končatín,“ uviedla nemocnica vo vyhlásení s tým, že zranení patrili do školskej skupiny.Fínsky prezident Sauli Niinistö na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter na nešťastie reagoval s tým, že je šokovaný. „Poskytnutie podpory a pomoci je teraz dôležité,“ povedal.