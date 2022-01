Vo Francúzsku prijali zákon, ktorý zakazuje drastické liečby zamerané na zmenu sexuálnej orientácie

Francúzske Národné zhromaždenie v utorok schválilo nový zákon, ktorý zakazuje tzv konverzné terapie. "ZA" hlasovalo 142 zákonodárcov.

LGBT orientácia nie je choroba

Barbarské metódy

Francúzska

27.1.2022 (Webnoviny.sk) -Legislatíva zároveň počíta s trestami pre ľudí, ktorí poskytujú údajné zmeny sexuálnej orientácie či genderovej identity LGBTQ ľudí Zákon tiež umožňuje aktivistom podávať civilné žaloby v mene obetí takýchto praktík, čo by mohlo pomôcť ľuďom, ktorí s oznámením váhajú alebo nedokážu sami kontaktovať políciu.Podľa Laurence Vanceunebrock, ktorá pomohla k zabezpečeniu schválenia zákona v parlamente, sa legislatíva zameria na všetkých, ktorí „označovali identitu alebo sexuálnu orientáciu za chorobu“. „Niet čo liečiť,“ skonštatovala v Národnom zhromaždení.ministerka pre rovnoprávnosť a diverzitu Elisabeth Moreno opísala tzv. konverzné terapie ako „barbarské“ a zákonodarcom povedala, že utrpenie, ktoré spôsobujú, „veľmi často zanecháva nezmazateľné stopy na telách i mysliach“.Snahy zamerané na „zmeny alebo trestanie sexuálnej orientácie či genderovej identity“, ktoré majú dopad na fyzické alebo duševné zdravie obetí, je možné podľa nového zákona trestať maximálnym trestom odňatia slobody na dva roky a pokutami do 30-tisíc eur.Tresty je možné zvýšiť na tri roky väzenia a pokutu 45-tisíc eur v prípade, že sa konanie týka maloletých alebo inak zraniteľných ľudí. Zákon vstúpi do platnosti v nasledujúcich 14 dňoch po podpise prezidenta Emmanuela Macrona.