Vo Francúzsku sa koná druhé kolo volieb. Macronova koalícia by chcela väčšinu, no o kreslá bojuje i Mélenchon

Macronova koalícia chce úplnú väčšinu

Nová koalícia ľavičiarov, zelených a komunistov

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vo Francúzsku sa v nedeľu koná druhé kolo parlamentných volieb, v ktorých tamojší voliči rozhodnú o tom, kto ich bude zastupovať v Národnom zhromaždení. Referuje o tom spravodajský web BBC Centristická koalícia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona , ktorý v aprílových prezidentských voľbách získal druhé funkčné obdobie v Elyzejskom paláci, sa snaží získať v parlamente úplnú väčšinu v podobe aspoň 289 kresiel.Tá by jej umožnila realizovať volebné sľuby, vrátane redukcie daní a zvýšenia vekovej hranice pre odchod do dôchodku zo 62 na 65 rokov.Hlavným súperom centristov je vo voľbách nová koalícia ľavičiarov, zelených a komunistov, ktorú vedie Jean-Luc Mélenchon . Súčasťou programu ľavice je výrazné zvýšenie minimálnej mzdy, zníženie vekovej hranice pre odchod do dôchodku na 60 rokov a zmrazenie cien energií a základných potrieb.Prieskumy naznačujú, že Macron a jeho spojenci by v 577-člennom Národnom zhromaždení mohli získať 255 až 305 kresiel, kým v prípade koalície ľavičiarov sa odhaduje obsadenie 140 až 200 kresiel.