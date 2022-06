Otec a syn Bacigalovci pracujú spoločne v Amazone. „Pomohlo nám to k vzájomnému rešpektu,“ tvrdia obaja

Syn ma videl po práci usmievať sa, tak to skúsil

Nazerajú vďaka spoločnej práci na seba inak?

A ako ich ako jednotlivcov ovplyvnila samotná práca v Amazone?

19.6.2022 (Webnoviny.sk) -Deň otcov u nás ešte nie je tak hlboko zakorenený ako Medzinárodný deň žien, rok čo rok sa však v jednotlivých domácnostiach hlási o slovo o niečo viac. Málokto ho ale oslávi na pracovisku s vlastným otcom tak ako Pavol Bacigal mladší.Mladý Pavol po škole uvažoval čo ďalej. Nakoniec svoje rozhodnutie zúžil na prácu v Amazone a rozhodne to neľutuje. "Myslím, že som k tomu do značnej miery prispel ja," vysvetľuje otec Bacigal. "Syn ma po návrate z práce videl pohodového a usmiateho a tým pádom sa zrejme svojej prvej dospelej roboty až tak neobával." Svojho syna odhadol dobre, pretože ten to len potvrdzuje. "Nebol som si úplne istý životným smerovaním a je pravda, že k tomu do značnej miery prispel môj pocit z otca, jeho vzťah k práci a tým, že je dosť zhovorčivý, tak ma aj trošku ukecal," usmieva sa mladší z dvojice.Pre niekoho je predstava pracovať so svojím rodičom či dieťaťom nepredstaviteľná, obaja v tom ale vidia skôr výhody. "Základom je mať zdravý režim a ten my máme. Ja mám len denné zmeny, syn aj nočné, čo znamená, že dva týždne sme spolu a na dva týždne si od seba oddýchneme," hodnotí otec Pavol. V začiatkoch to ale bola veľká pomoc aj pre jeho syna. "Otec ma v mnohom usmernil, vysvetlil mi, čo a ako a tak boli pre mňa začiatky v Amazone o niečo jednoduchšie," priznáva Pavol mladší.Nikdy predtým spolu nepracovali, odkedy však áno, vnímajú sa inak. "Syn je pracovitý a na to som hrdý, človek vidí aj v rebríčkoch že je ok. Ak nie je, tak za ním skočím a upozorním ho na to," smeje sa otec Bacigal. "Je to inšpirujúce v tom, že keď nás občas niečo napadne, povieme si to kľudne aj cez víkend a aj vďaka tomu viem potom zlepšovať svoju prácu. Tým, že obaja rozumieme procesom, vieme si o nich povedať, môže prísť nápad a ten zapracujeme do svojich úloh," dodáva. Syn vidí otca zrazu tiež v inom svetle. "Nikdy som si doma nevšimol, ako otec maká. Keď som ho vídaval robiť doma, zdalo sa mi, že ani nepracuje. Ale keď som videl ako reálne funguje v práci, vybudoval som si k nemu úplne iný rešpekt."Obaja si svorne pochvaľujú hlavne štvordňové pracovné zmeny a s tým súvisiacu flexibilitu. Mladší Pavol v tom má úplne jasno. "Hlavná zmena u mňa nastala v tom, že nie som až taký uzavretý. Vraciam sa aj k svojím obľúbeným mimopracovným činnostiam. Veľa čítam na internete, baví ma historická vojenská technika a aj s tým spojené filmy a čo sa týka športu, rád by som sa vrátil k amatérskemu hokeju," vyratúva. Starší z Bacigalovcov bez zaváhania tvrdí, že je hlavne rád, že je v práci spokojný. "Ja mám to šťastie, že moje hobby je moja práca." A nie je vylúčené, že do Amazonu prídu aj ďalší členovia rodiny. "Manželka je učiteľka, ktorá stále pred prázdninami uvažuje o zmene práce, lebo už jej trošku tečú nervy. Mladší syn mal ešte len teraz 18, ale uvidíme. Síce tvrdí, že sa mu nechce, ale to mi tvrdil aj tento starší," dodáva záverom so smiechom Pavol Bacigal.Link na článok o Dni matiek: https://www.webnoviny.sk/szaboovci-su-doslova-amazon-family-ake-je-to-pracovat-spolu-a-ako-oslavia-den-matiek/ Informačný servis