Vo Francúzsku spustili projekt brannej prípravy mladých ľudí

Paríž 20. júna (TASR) - Vo Francúzsku spustili pilotný projekt brannej prípravy, do ktorého sa od 16. júna zapojilo 2000 mladých ľudí vo veku 15 a 16 rokov.Ako informoval spravodajský portál France Info, tento projekt je prvou konkretizáciou predvolebného sľubu prezidenta Emmanuela Macrona zaviesť v krajine "univerzálnu národnú službu" (SNU), aby "dievčatá a chlapci mali bezprostrednú skúsenosť s vojenským životom".Prvú skupinu - 2000 mladých ľudí - vybrali spomedzi 4000 záujemcov, medzi ktorými bolo aj 50 zdravotne znevýhodnených osôb. Počas kurzu brannej prípravy boli rozmiestnení v 13 departementoch vrátane metropolitnej oblasti a Guyany, kde sú ubytovaní v "centrách SNU". Pre tieto účely slúžia ubytovne, rekreačné strediská a univerzitné internáty. Výcvik, kurzy a dohľad zabezpečuje 450 dospelých.Pilotný projekt sa začal v nedeľu 16. júna, pričom v programe sú športová príprava, základy záchranárskej činnosti a kurz sebaobrany, ale aj projekty humanitného charakteru vrátane vzdelávania zameraného na rozpoznávanie falošných správ.Účastníci programu nesmú mať pri sebe mobilné telefóny. Budíček je vždy o 06.30 h SELČ a program sa začína vztyčovaním vlajky a hymnou.SNU by mala byť vo Francúzsku povinná od roku 2026, pričom sa bude týkať dievčat aj chlapcov. Povinné bude absolvovať dva týždne civilnej či vojenskej služby s možnosťou predĺženia o niekoľko mesiacov v prípade záujmu jednotlivca. Celý projekt, počas ktorého si adepti vyskúšajú charitatívnu prácu a hasičskú, policajnú či vojenskú službu, má stáť 1,5 miliardy eur.Povinnú vojenskú službu majú stále škandinávske krajiny, ako aj Švajčiarsko, Rakúsko a Grécko. Z mimoeurópskych krajín je to napríklad Izrael, ktorý má trojročnú brannú povinnosť pre mužov a dvojročnú pre ženy, alebo Kórejská ľudovodemokratická republika s 11 rokmi pre mužov a siedmimi pre ženy.