Vo Francúzsku vyhodnocujú zásahy polície proti demonštrantom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. júna (TASR) - Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner zvolal v pondelok skupinu expertov, aby vyhodnotili metódy, ktoré policajné zložky používajú pri zvládaní protestov tzv. žltých viest a iných protivládnych demonštrácií.V posledných rokoch protestné akcie vo Francúzsku veľmi často prerastajú do násilností spojených s ničením majetku. Dochádza počas nich k zraneniam ľudí, a to tak medzi demonštrantmi, ako aj v radoch polície.Castaner naďalej obhajuje spôsob, ktorým bezpečnostné zložky zasahujú proti žltým vestám a odmieta v súvislosti s ním používanie termínu. Od 15-člennej komisie expertov však minister žiada, aby prišla s novými nápadmi, ako demonštrácie zvládať. Pripúšťa aj diskusiu o používaní kontroverzných nástrojov na spacifikovanie davu - vrátane streľby zo špeciálnych zbraní typu flash-ball - ich používanie políciou vo Francúzsku vzrástlo za rok 2018 o 200 percent -, či obranných granátov.V rozhovore pre nedeľník Le Journal du Dimanche Castaner uviedol, že by si vo Francúzsku vedel predstaviť aj používanie vodných diel, ako to proti demonštrantom robí polícia v Nemecku, či nasadenie jazdeckej polície ako v Británii.Minister vnútra však jasne uviedol, že nechce, aby polícia musela vočipoužívať "nejakú jemnú taktiku" alebovyhlásil Castaner, keď hovoril o cieľoch stretnutia expertov.Aktivisti a účastníci protivládnych pochodov vo Francúzsku tvrdia, že prostriedky využívané políciou na pacifikovanie a rozohnanie protestov sú neprimerané. Podľa nich tieto zbrane zbytočne zvyšujú ohrozenie demonštrantov a často im spôsobujú vážne zranenia. Podľaod začiatku ich protestov v polovici novembra minulého roku najmenej 23 demonštrantov prišlo o oko, piatim museli amputovať časť ruky a jednému mužovi poranený semenník, zatiaľ čo zranenia menšieho rozsahu utrpeli desiatky ďalších ľudí.Ministerstvo vnútra v polovici mája zverejnilo štatistiku, podľa ktorej bolo počas protestov žltých viest zranených 2448 demonštrantov a 1797 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Policajná inšpekcia prešetruje viacero prípadov podozrenia na použitie neprimeranej sily voči civilistom.