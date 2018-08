Vo Francúzsku vyšetrujú kauzu evakuácie tábora s nemeckými deťmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nimes/Leverkusen 10. augusta (TASR) - Francúzske orgány začali v piatok s vyšetrovaním okolností, ktoré viedli k evakuácii skupiny viac ako 100 detí vo veku 9-17 rokov z nemeckého Leverkusenu z tábora severozápadne od Avignonu, a to po zaplavení ich kempingu vodou.Vyšetrovanie sa zameriava na podozrenie z ublíženia na zdraví z nedbalosti, ohrozenia života iných, nepovolené prevádzkovanie kempingu a prácu načierno, informovali v piatok francúzske médiá s odvolaním sa na prokuratúru v Nimes s tým, že využívaný kemping leží v oblasti ohrozenej povodňami.Kým francúzske bezpečnostné zložky informovali o zadržaní dvoch nemeckých zodpovedných za skupinu, nemecký organizátor tábora uviedol, že obaja sú na policajnom výsluchu zameranom za objasnenie udalostí, avšak nemá žiadnu správu o tom, že by boli zadržaní.Vo Francúzsku pokračuje aj pátranie po nezvestnej dospelej osobe, jednom z Nemcov, ktorí mali deti na starosti. Jeho karavan strhli a zničili vodné masy rieky Ardeche v obci Saint-Julien-de-Peyrolas. Nejasnosti panujú okolo jeho veku, podľa nemeckých organizátorov ide o 66-ročného muža z Kolína nad Rýnom, podľa francúzskych žandárov o 70-ročného muža, vyplýva z informácií tlačovej agentúry DPA.Tri deti a päť dospelých, ktorí boli dočasne v nemocnici na pozorovaní, sa už mohli vrátiť do provizórneho tábora.Všetci detskí účastníci tábora, z ktorých podľa francúzskych zdrojov deväť utrpelo ľahšie zranenia, by sa v piatok večer mali vrátiť autobusmi do Nemecka.