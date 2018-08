Pri odstraňovaní poruchy transformátorov zomrel zamestnanec ZSE

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. augusta (TASR) - Pri odstraňovaní piatkovej poruchy transformátorov elektrickej stanice Ostredky došlo k pracovnému úrazu zamestnanca spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE), a. s. Ten po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol. Informovala o tom hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.povedala Dobošová.K výpadku transformátora elektrickej stanice Ostredky prišlo v piatok o 11.30 h. Z tejto stanice je zásobovaná elektrickou energiou veľká časť bratislavských mestských častí Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Celkovo bolo postihnutých 47.800 odberných miest. ZSE sa podarilo znovu pripojiť 80 percent zákazníkov do dvoch hodín, celkové obnovenie dodávky zabezpečila do troch hodín.