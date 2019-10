Vo Francúzsku zadržali Nemku podozrivú z napojenia na radikálov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 9. októbra (TASR) - Francúzska polícia zadržala Nemku, ktorá konvertovala na islam. Žena je podozrivá z napojenia na radikálnych islamistov. Informovala o tom v stredu prokuratúra v nemeckom Düsseldorfe, píše agentúra DPA.Nemenovanú 31-ročnú ženu zadržali 1. októbra v meste Villers-Cotterets, keď cestovala vlakom do Paríža navštíviť jedného zo svojich známych.Podozrivú ženu už vyšetrovali pre podozrenia z podpory teroristickej organizácie, pretože svojmu manželovi, ktorý je vo väzení, poslala na účet finančné prostriedky. Vyšetrovanie však pre nedostatok dôkazov zastavili. Vtedy ju totiž ešte nepovažovali za osobu, ktorá by mohla predstavovať potenciálnu hrozbu, uviedla prokuratúra.Zadržaná žena je údajne manželkou Bobana S., nemeckého Srba, ktorý za posledné dva roky čelil obvineniam spolu s abú Waláom, ktorého nemeckí predstavitelia považujú za hlavného šíriteľa teroristickej propagandy Islamského štátu (IS) v Nemecku.Boban S. údajne niekoľkokrát poskytol ubytovanie v meste Dortmund tuniskému teroristovi Anisovi Amrimu, ktorý v roku 2016 ukradol nákladné auto a vrážal s ním do ľudí na vianočných trhoch v Berlíne. Útok si vyžiadal 12 mŕtvych a desiatky zranených. Amri sa následne objavil vo videonahrávke, v ktorej uviedol, že konal v mene IS. Neskôr zahynul v prestrelke s políciou na predmestí Milána.