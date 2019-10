Českého policajta potrestali za výstrel v lietadle s Babišom

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Praha 9. októbra (TASR) - Člena ochranky českého predsedu vlády Andreja Babiša disciplinárne potrestali za to, že mu v lietadle na palube s premiérom vystrelila služobná zbraň. V polícii bude pôsobiť aj naďalej, uviedla v stredu hovorkyňa policajného prezídia ČR Hana Rubášová.povedala Rubášová bez ďalších podrobností. Medzi tresty za disciplinárny priestupok patrí napríklad napomenutie, zníženie platu, pokuta alebo prepadnutie veci, uviedol spravodajský server Novinky.cz.Člena Babišovej ochranky už skôr preverovala Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, dospela ale k záveru, že trestný čin nespáchal.Incident sa stal koncom mája na letisku v Bruseli. Policajt vystrelil náhodou, keď nesprávne vybíjal zbraň. Stalo sa to krátko po tom, čo do lietadla nastúpil predseda vlády a stroj sa chystal na odlet.Výstrel zasiahol kuchynskú dosku vládneho lietadla, nič iné však výstrelom nezničil. Premiérovi ani nikomu inému z 22 ľudí na palube sa nič nestalo. Štart lietadla bol prerušený, zhruba po hodine ale kapitán uviedol, že môže aj s cestujúcimi odletieť.Podobný prípad, ale s oveľa väčšími škodami, zažila česká vládna letka pred štvrťstoročím, v júni 1994, keď jeden z členov ochranky vtedajšieho ministra obrany Antonína Baudyša pri lete do Švédska omylom prestrelil podlahu lietadla Tu-154 a zasiahol nádrž.Muž pištoľou pravdepodobne zavadil pri vstávaní o operadlo sedadla. Benzín vtedy zaplavil batožinový priestor, haváriu nakoniec na letisku v Štokholme likvidovali dva hasičské zbory.