Vo nitrianskej nemocnici spustili nový lineárny urýchľovač

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 21. novembra (TASR) – Skvalitnenie liečby a zníženie čakacej doby na vyšetrenie umožní nový lineárny urýchľovač, ktorý vo štvrtok oficiálne uviedli do prevádzky v nitrianskej fakultnej nemocnici. Nemocnica získala nový prístroj v rámci celoslovenského programu obnovy rádioterapeutických pracovísk.Podľa slov generálnej riaditeľky nemocnice Jarmily Mikušovej patrí nový urýchľovač do najvyššej triedy.uviedla Mikušová.Nový lineárny urýchľovač stál spolu s päťročným servisom takmer dva milióny eur. Ministerstvo zdravotníctva celkovo nakúpilo do slovenských nemocníc 16 takýchto prístrojov.“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.Nový lineárny urýchľovač dokáže využívať moderné terapeutické techniky, má možnosť vizualizácie a zamerania objemu pomocou obrazu, ktorý môže byť v 2D, 3D i v 4D formáte, v ktorom zobrazuje aj časový priebeh.dodal primár Oddelenia radiačnej a klinickej onkológie Juraj Detvay.