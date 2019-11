ANS sa dohodla so ZP Dôvera na dofinancovaní za aktuálny rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. novembra (TASR) - Na spoločnom rokovaní zástupcov Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) so zdravotnou poisťovňou (ZP) Dôvera došlo k dohode ohľadne dofinancovania za rok 2019. TASR to potvrdili obe strany.uviedol pre TASR prezident ANS Marian Petko. Dofinancovanie sa podľa jeho slov zrealizuje v decembri jednorazovou platbou.ANS sa v tomto roku podľa slov Petka stretne so ZP Dôvera ešte raz. Témou bude financovanie v roku 2020. Stretnutie však bude podmienené prijatím štátneho rozpočtu.povedal prezident ANS, pričom doplnil, že táto zmena sa prejaví aj v zmluvách.V ANS je v súčasnosti združených 76 nemocníc s 25.000 zamestnancami po celom Slovensku.