Vo Švédsku zakázali účasť čínskych spoločností Huawei a ZTE pri budovaní 5G sietí

Domáca konkurencia

Kritická infraštruktúra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Švédsko zakázalo účasť čínskych technologických spoločností Huawei a ZTE na budovaní nových vysokorýchlostných bezdrôtových sietí.Švédsky poštový a telekomunikačný úrad (PTS) v utorok zakázal štyrom operátorom uchádzajúcim sa o frekvencie v nadchádzajúcej aukcii spektra pre nové siete 5G používať zariadenia od spomínaných firiem.Operátori, ktorí plánujú použiť existujúcu telekomunikačnú infraštruktúru pre 5G siete sa tiež musia zbaviť všetkých využitých zariadení od Huawei a ZTE. PTS vysvetlil, že podmienky stanovili na základe hodnotení Švédskej vojenskej a bezpečnostnej služby.Spoločnosť Huawei v reakcii na pravidlá PTS uviedla, že ju "prekvapili a sklamali". Firma čelí podozreniam zo strany USA, že by ju Peking mohol prinútiť k uľahčeniu kybernetickej špionáže. Spojené štáty sa preto snažia presvedčiť svojich spojencov v Európe, aby sa jej vyhli. Huawei obvinenia popiera.Zákaz Huawei a ZTE vo Švédsku pri budovaní 5G sietí predstavuje veľkú príležitosť pre domácu konkurenciu, švédsku firmu Ericsson a fínsku Nokiu , poukazuje agentúra AP.Nové 5G siete sa považujú za kritickú infraštruktúru. Šéf švédskej spravodajskej služby SAPO Klas Friberg sa v tejto súvislosti v utorok vyjadril, že zahraničné mocnosti v ostatných rokoch zintenzívnili svoju spravodajskú aktivitu a 5G siete by tak mali v krajine zaviesť bezpečne už od začiatku."Čína je jednou z najväčších hrozieb pre Švédsko. Čínsky štát vykonáva kyberšpionáž na podporu vlastného ekonomického rozvoja a rozvoja svojich vojenských schopností. To sa deje prostredníctvom rozsiahleho zhromažďovania spravodajských informácií a krádeží technológií, výskumu a vývoja. To je to, čo musíme brať do úvahy pri budovaní 5G siete budúcnosti," povedal Friberg.Huawewi popiera, že predstavuje bezpečnostné riziko. "Huawei nikdy nespôsobil ani najmenšiu hrozbu pre švédsku kybernetickú bezpečnosť a nikdy to neurobí. Vylúčením Huaweiu nebudú švédske siete 5G zabezpečené. Skôr to vážne zabrzdí konkurenciu a inovácie," uviedla firma vo vyhlásení.