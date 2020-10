Vyšetrovanie vraždy francúzskeho učiteľa poukazuje na útočníkove kontakty s otcom jednej zo žiačok

Sťal mu hlavu

Pochody a obrad

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vrah francúzskeho učiteľa Samuela Patyho bol podľa francúzskych médií v kontakte s otcom jeho žiačky, ktorý je obvinený z toho, že proti nemu spustil na internete kampaň. Pred piatkovou vraždou si údajne poslali viacero textových správ. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Štyridsaťosemročný otec čelí tiež obvineniam z toho, že spolu s duchovným, ktorého médiá opisujú ako radikálneho islamistu, vydali proti Patymu fatvu. Minister vnútra Gérald Darmanin uviedol, že oboch mužov zatkli a vyšetrujú ich pre "vraždu v súvislosti s teroristickým konaním", tvrdia francúzske médiá.V súvislosti s vraždou, ktorá šokovala Francúzsko, vzala polícia do väzby 16 ľudí, vrátane štyroch príbuzných podozrivého či štyroch žiakov.Paty prišiel o život v piatok neďaleko jeho školy v Conflans-Sainte-Honorine v parížskej metropolitnej oblasti, keď ho útočník napadol a sťal mu hlavu. Podozrivý z jeho vraždy je 18-ročný tínedžer čečenského pôvodu Abdoulakh A, ktorého po útoku zastrelila polícia.Protiteroristický prokurátor Jean-François Ricard v pondelok uviedol, že Paty, ktorý vyučoval dejepis a geografiu, ukazoval počas vyučovania o slobode prejavu karikatúry proroka Mohameda a odvtedy čelil vyhrážkam.Svojim moslimským študentom pritom odporučil, aby odišli z triedy, ak si myslia, že by ich to mohlo uraziť. Po vyučovaní sa spomínaný rodič na učiteľa sťažoval a odštartoval nenávistnú kampaň.Štyridsaťsedemročného pedagóga si v nedeľu vo Francúzsku pripomenuli tisícky ľudí vo viacerých mestách. Na utorok je naplánovaný tichý pochod a v stredu sa tiež uskutoční obrad, ktorý zorganizovala Patyho rodina a príde naň aj prezident Emmanuel Macron. Učiteľovi posmrtne udelia Rad čestnej légie, najvyššie štátne vyznamenanie.Francúzska polícia začala po vražde učiteľa záťahy na podozrivých radikálov a v pondelok vykonala sériu razií zameraných na islamistické siete. Prehľadala zhruba 40 domov a počas týždňa by mala podľa predpokladov prehľadať ďalšie.Úrady prešetria tiež 51 francúzskych moslimských organizácií, ktoré v prípade šírenia nenávistných prejavov zrušia, uviedol Darmanin. Zároveň tiež vypočúvajú zhruba 80 ľudí, ktorí su podozriví zo zverejňovania správ podporujúcich vraždu. Pre videá kritické voči učiteľovi tiež úrady na šesť mesiacov zatvorili mešitu v meste Pantin.