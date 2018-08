Vo Svite sa v sobotu uskutoční 19. ročník cyklistických pretekov Horal

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Miroslav Košírer Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto: TASR/Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svit 9. augusta (TASR) - Druhý augustový víkend sa bude vo Svite niesť už tradične v duchu cyklistiky. V sobotu 11. augusta sa uskutoční už 19. ročník cyklistických pretekov Horal MTB Maratón. "Každoročne majú rastúcu návštevnosť cyklistov nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších krajín. Svedčia o tom aj čísla, na minuloročnom podujatí sa zúčastnilo viac ako 1200 dospelých pretekárov a 450 detí z 24 európskych krajín," uviedla Lenka Faixová z oddelenia komunikácie a marketingu Mestského úradu vo Svite.Podľa organizátorov prispela k tomu najmä skutočnosť, že vlani sa v rámci pretekov konali aj Majstrovstvá Európy v MTB maratóne. Podujatie bolo organizované pod odbornou gesciou Európskej cyklistickej federácie, Slovensku sa spomedzi štyroch kandidujúcich krajín prvýkrát podarilo uspieť v súťaži o umiestnenie tohto medzinárodného podujatia. Akcia podobného významu sa pod Tatrami podľa Faixovej naposledy konala v roku 1999, kedy sa tam uskutočnili Majstrovstvá sveta v cyklokrose."Cyklomaratón Horal nie sú preteky len pre výkonných športovcov. Tratí a kategórií je viac. Trasy sú volené tak, aby si cyklista každej výkonnostnej kategórie našiel tú svoju. Štartujú vždy vo Svite a účastníci majú na výber štyri trasy. V najťažšej je odmenou zdolanie Kráľovej Hole v nadmorskej výške 1946 metrov a má 135 kilometrov," konkretizovala Faixová.Významnou súčasťou podpory cykloturistiky, cyklistického športu a aktívneho trávenia voľného času je podľa organizátorov aj mladá generácia, preto sa v rámci podujatia uskutočnia aj populárne preteky pre deti a mládež Horal Junior. Sú určené pre vekovú kategóriu do 15 rokov, pričom štartovať sa bude pri Kolibe vo Svite o 14. h. Pripravený je aj animačný program. Po vyhlásení všetkých výsledkov sa môžu účastníci tešiť aj na tombolu a koncert slovenského speváka Lukáša Adamca.V súvislosti s organizáciou podujatia sa musia vodiči pripraviť na uzávery miestnych komunikácií. "Od piatka 10. augusta od 20. h do soboty do 22. h budú úplne uzavreté miestne komunikácie na ulici Štefánikova od križovatky s ulicou SNP po južné parkovisko pri bytovom dome oproti zdravotnému stredisku. Tiež Hviezdoslavova ulica od prístupovej cesty k mestskému úradu po križovatku s ulicou Nábrežie J. Pavla II. a tiež ulica Nábrežie J. Pavla II. od križovatky s Hviezdoslavovou ulicou po cintorín," upozornila Faixová s tým, že obchádzka pre cestnú dopravu bude v uvedenom čase viesť cez ulice Štúrova a Fraňa Kráľa, ktorá bude počas uvedenej uzávery obojsmerná.