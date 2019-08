Vo Svite začnú s výstavbou spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Svit 27. augusta (TASR) – V podtatranskom mestečku Svit čoskoro začnú s výstavbou spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov. Pred niekoľkými dňami totiž podpísala primátorka mesta Dáša Vojsovičová zmluvu, na základe ktorej sa môže začať rekonštrukcia a stavba trasy pozdĺž cesty I/18. Informovala o tom Daniela Virostko z tamojšieho mestského úradu s tým, že práce sa začnú v septembri.„Projekt je rozdelený do troch úsekov v dĺžke 79, 65 a 1722 metrov. Prvý bude vybudovaný v trase jestvujúceho chodníka, medzi vyústením Hviezdoslavovej a Sládkovičovej ulice na cestu I/18. Druhý, v dĺžke 65 metrov, sa nachádza tiež v trase jestvujúceho chodníka, medzi vyústením Sládkovičovej a ulice SNP na cestu I/18. Tretí, najdlhší úsek, je situovaný medzi vyústením ulice SNP na cestu I/18 a odbočkou ústiacou do miestnej komunikácie smerujúcej do Lopušnej doliny,“ ozrejmila Virostko.Po dobudovaní bude tento chodník súčasťou siete cyklistickej infraštruktúry mesta Svit. Pri plánovaní sa vychádzalo z predpokladu, že bude využívaný cyklistami aj chodcami súčasne. Rekonštrukcia rieši vybudovanie obojsmerného chodníka v šírke troch metrov medzi cestou I/18, v jej prieťahu mestom a oplotením priemyselných areálov. „Prioritou je, v rámci možností, oddelenie cyklistickej dopravy a chodcov od motoristickej dopravy. Vzhľadom na priestorové možnosti však nie je možné v tomto úseku aj fyzicky oddeliť koridor pre chodcov a cyklistov samostatne. Preto je v celom úseku chodník navrhnutý ako spoločný. Nebude zasahovať priamo do cesty a na dvoch miestach bude križovať vjazdy do priemyselných areálov Chemosvit a Tatrapeko,“ objasnila Virostko a dodala, že zhotoviteľom stavby je spoločnosť Cestné stavby Liptovský MikulášSúčasťou prác bude dopravné značenie, vyznačenie priechodov pre cyklistov a chodcov v miestach vstupu do priemyselných areálov. Pribudnú tiež stojany na bicykle a nové osvetlenie. Po realizácii tejto rekonštrukcie a po úprave cesty I/18 v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate – časť podjazd Svit“ sa vytvorí ucelený úsek spoločného chodníka pre cyklistov a peších v celkovej dĺžke približne 1920 metrov. „Celková výška investície presahuje 290.000 eur vrátane mobiliára, osvetlenie bude stáť ďalších viac ako 165.000 eur,“ upozornila Virostko s tým, že v záujme priechodnosti chodníka, ak by práce nemohli pokračovať pre nepriazeň počasia, bude rekonštrukcia realizovaná po častiach. Radnica zároveň žiada občanov a užívateľov chodníka o pochopenie, trpezlivosť a ústretovosť v súvislosti s dopravnými obmedzeniami v jednotlivých úsekoch a časoch.