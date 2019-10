Vo V4 sú pri názoroch na zmeny po 1989 najoptimistickejší Poliaci

ilustračná archívna snímka z novembra 1989 Foto: TASR/Vlastimil Andor Foto: TASR/Vlastimil Andor

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) – Najoptimistickejší z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sú pri porovnaní situácie v rokoch 1989 a 2019 Poliaci. Z nich až 74 % si myslí, že väčšina ľudí sa má ekonomicky lepšie v súčasnosti než počas komunizmu. Na druhom mieste z regiónu sú Česi (61 %), na treťom Maďari (47 %) a na štvrtom Slováci (45 %). To, že v súčasnosti je situácia horšia, si naopak myslí 38 % Slovákov, 31 % Maďarov, 17 % Čechov a 9 % Poliakov.Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu názorov na politické a ekonomické zmeny za uplynulých 30 rokov Pew Research Center, ktorý sa uskutočnil od 13. mája do 12. augusta tohto roka v 17 krajinách na vzorke takmer 19.000 respondentov. Jeho výsledky prezentovali tento týždeň v Globsec Policy Institute v Bratislave.Poliaci ostávajú najoptimistickejší aj v odpovedi na otázku o tom, kto mal benefit zo zmien po roku 1989. Až 68 % Poliakov uviedlo, že to boli bežní ľudia. Rovnaký názor má 54 % Čechov, 42 % Slovákov a 41 % Maďarov. Slováci a Česi (po 91 %), ale aj Maďari a Poliaci (po 89 %) sa výrazne zhodli na tom, že úžitok zo zmien mali politici. S výhodami pre podnikateľov súhlasili rovnako Česi a Poliaci (po 89 %), za nimi Slováci (80 %) a Maďari (78 %).Na otázku, či sa deti majú v súčasnosti lepšie ako ich rodičia, odpovedalo kladne 57 % Poliakov, 51 % Čechov, 46 % Slovákov a 37 % Maďarov. Priaznivý názor na Európsku úniu má 84 % Poliakov, 70 % Slovákov, 67 % Maďarov a 52 % Čechov. Členstvo svojej krajiny v EÚ je dobrou vecou podľa 67 % Poliakov, 59 % Slovákov, 52 % Maďarov a 40 % Čechov.Výsledky prieskumu zhodnotil ekonóm Vladimír Vaňo ako relatívne optimistické, najmä pokiaľ ide o sociálne zmeny a stotožnenie sa s demokratickým systémom. Diskusiu o 30 rokoch transformácie podľa neho trocha deformuje nedostatočné povedomie o minulosti. Pripomenul, že centrálny plánovací systém skolaboval.priblížil Vaňo.Pre porovnanie uviedol susedné Rakúsko, ktoré nie je príkladom "drsného" kapitalizmu, ale trhovej ekonomiky so sociálnymi aspektmi a reguláciou namierenou práve na spokojnosť širokých vrstiev. Za 40 rokov dokázal tento mechanizmus, že Rakúsko hospodársky výrazne predbehlo Československo, pripomenul ekonóm.